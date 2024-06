Carrión pide "creer en ello" como primer paso de "cambiar la historia": "Jugar el play-off no es un premio, es el primer paso"

El Real Oviedo ya es equipo de play-off. Tras pasarlas canutas contra un gran Eibar en Ipurúa, los de Luis Carrión tuvieron que estar pendiente de lo que sucedía en Elda con el Sporting y en Villarreal con el Racing de Santander. Finalmente, un gol del filial amarillo permitió soñar a los azules. Una plaza de la que Luis Carrión aseguró en rueda de prensa que no es más que el principio del gran objetivo.

El ascenso. “Todos tenemos que pensar que el Real Oviedo es un equipo preparado para todo. Hay que respetar la historia de lo que se vivió, pero la primera parte para cambiar algo es creer en ello. Somos un equipo ganador y nuestro objetivo siempre será subir. Hemos hecho el primer paso y ahora viene lo importante. Hay que tener una euforia comedida porque jugar el play-off no es un premio. Es un objetivo que tenemos marcado para luchar por el verdadero objetivo. Trataremos de hacer un muy buen partido”.

El partido del Oviedo. “Estábamos dominando y llega el penalti. Eso es culpa nuestra. Nada puede hacer que nos vayamos. La norma dirá que eso puede ser penalti, pero eso hay que revisarlo. Está protegiéndose y no saca nada de ventaja. Tenemos que ver por qué nos hemos ido del partido porque estábamos bien”.

Análisis del Eibar. “Conozco mucho al Eibar porque me gusta cómo juegan y lo veo bastante. No sé si recuperarán jugadores, pero vienen haciendo las cosas muy bien. Trataremos de hacer las cosas bien. Este partido nos servirá para ver cosas”.

Los desplazados. “Es increíble. Me he emocionado por la cantidad de gente que han venido sin entrada. Seguro que el domingo se verá un buen espectáculo en el campo y la gente estará a muerte. Tenemos que ver qué esta es la primera parte del objetivo. Si nos hemos clasificado es para ascender. La gente que se ha quedado en Oviedo también empuja desde casa”.

Cazorla. “Uno de los motivos por los que me alegro es por la posibilidad de que Cazorla pueda volver a jugar, nos ayudaría mucho. Trataremos de que recupere lo antes posible, pero puede que sea uno de los tíos más felices del mundo”.

Los transistores. “Había un miembro del banquillo escuchando pero te pones nervioso igual. Me hubiese gustado ganar el partido. Sabía que los dos últimos partidos no eran fáciles de ganar. Darle mucho ánimo a toda la gente del Racing, pero me alegro por nosotros”.