Joseba Etxeberria, técnico del Eibar: "El Oviedo es un señor equipo, será un partido con dos grandes"

Joseba Etxeberria analizó el estilode juego del Real Oviedo, equipo con el que se la tendrá que jugar a dos partidos de ida y vuelta en el próximo play-off de ascenso a Primera División.

"Sabemos que en esta categoría hay muchísima igualdad. Vemos que plantillas muy poderosas se han quedado fuera y le damos valor a lo que estamos haciendo. Queremos el premio gordo. Hemos visto el nivel del Oviedo, que es un equipo muy bueno, pero creo que el Eibar llega bien. Tenemos claro cómo debemos de jugar, creo que no era fácil jugar el partido hoy y con esa necesidad de ganar. No todo el mundo está capacitado para dar esta respuesta. El Oviedo es un señor equipo. Nos vamos a enfrentar dos buenos equipos y al final no es fácil".

"Los cuatro equipos son muy buenos. Le he dado la enhorabuena a Carrión por el temporadón que está haciendo, aún más con la dificultad del inicio. No me sorprende porque los equipos de Carrión juegan muy bien. El trabajo que está haciendo es muy importante. Tenemos muchas cosas en común".