El Oviedo, a 3 puntos de alimentar el sueño: este es el posible once para la final de Ipurua

El efecto dominó del gol de Campuzano al Eibar obliga al Oviedo a seguir más que alerta hasta una última curva de campeonato que se antoja angosta, peligrosísima, potencialmente mortal. Los de Carrión se la juegan precisamente contra el Eibar, en un estadio de Ipurua en el que solo han ganado el Espanyol, el Burgos y el Leganés.

Exactamente eso, ganar, es lo que precisa el Oviedo si quiere alcanzar la tierra prometida sin necesitar de la incierta colaboración de terceros. Le puede servir empatar e incluso perder -si el Racing cae contra el Villarreal B y/o el Sporting no gana en Elda-. Pero lo cierto es que al Oviedo le ha caído en suerte el compromiso de mayor complejidad de entre la terna de aspirantes a la quinta y la sexta plaza del play-off. Cualquier cosa que no sea una victoria acerca peligrosamente a los de Carrión a unas vacaciones anticipadas que, tras tanto remar y remar, sabrían a cuerno quemado.

El Eibar es cosa seria. Con 68 goles, el equipo de Joseba Etxeberría, distinguido por un fútbol ofensivo y vertical, es el equipo más fecundo de la categoría. Más datos para alimentar el pánico: el armero es, con 43 puntos sumados en su estadio, el tercer mejor local, solo por detrás de Valladolid y Burgos. Si el Oviedo se juega la promoción, el Eibar saltará al campo el domingo con un objetivo aún más sabroso a la vista: el ascenso directo. Para ello, necesita ganar y que el Elche haga lo propio contra el Leganés en Butarque.

Juan Antonio Anquela, técnico del Oviedo entre 2017 y 2019, advierte del nivel que adorna la plantilla del Eibar "en cada una de sus líneas". "Tienen muchos futbolistas importantes, de los que son capaces de decidir un partido", asegura. El jiennense destaca, de entre todos ellos, a la que lleva siendo la referencia del equipo vasco durante las últimas temporadas, Stoichkov, "aunque este año no está tan fino".

El papel del atacante gaditano, que suma once goles en lo que va de curso, se antoja más relevante si cabe dada la ausencia del delantero Jon Bautista, máximo realizador armero con 17 dianas y que lleva dos partidos en el dique seco por un problema en el muslo. Sin Bautista, Stoichkov emigra de la banda a la punta del ataque en el 4-2-3-1 que acostumbra a dibujar Etxeberría, en el que también sobresalen centrocampistas como Aketxe (11 goles hasta la fecha) o Matheus Pereira, que apila siete asistencias.

Anquela exhorta a los muchachos de Carrión a enfocarse en ganar en Ipurua y olvidarse de lo que suceda en el Pepico Amat y en La Cerámica. "El Oviedo debe preocuparse de lo suyo, hacer las cosas bien, como las viene haciendo en los últimos meses, y ganar. No hay otra fórmula. Son los demás los que deben estar pendientes del Oviedo, no al revés", expone Anquela, que insiste en lo valioso de que el equipo carbayón llegue a la última fecha dependiendo de sí mismo ("es lo más importante") y que aguarda un partido "muy interesante, jugado a cara de perro, en el que nadie regalará nada" y en el que se verá "buen fútbol, siempre y cuando los equipos no se atenacen por la presión".