Del “me gustan mucho” al “es un señor equipo”: cruce de halagos entre Oviedo y Eibar antes del play-off

Apenas pudo saborear el pase al play-off porque a Luis Carrión la cabeza se le fue directo al choque del sábado en el Carlos Tartiere. Oviedo y Eibar se ven las caras en el primer asalto de la primera ronda por el ascenso a Primera División, el más suculento premio al que se enfrenta el Oviedo en las dos últimas décadas. Y el entrenador de los azules es consciente de la dificultad que entraña el choque ante el conjunto armero. “Me gusta mucho cómo juega el Eibar”, advirtió Carrión.

“Conozco mucho al Eibar porque lo veo bastante. No sé si recuperarán jugadores, pero vienen haciendo las cosas muy bien. Trataremos de hacer las cosas bien. Este partido nos servirá para ver cosas”, valoró el catalán. Más flores lanzó Borja Bastón sobre su exequipo: “Ellos son muy buenos, un equipazo, pero confiamos en nosotros”.

Las frases de Carrión no tardaron en obtener respuesta por parte de Joseba Etxeberría, satisfecho con haber amarrado el tercer puesto, pero consciente de la dificultad que le pondrá el Oviedo sobre el terreno de juego. “Sabemos que en esta categoría hay muchísima igualdad. Vemos que plantillas muy poderosas se han quedado fuera y le damos valor a lo que estamos haciendo. Queremos el premio gordo. Hemos visto el nivel del Oviedo, que es un equipo muy bueno, pero creo que el Eibar llega bien. Tenemos claro cómo debemos de jugar, creo que no era fácil jugar el partido hoy y con esa necesidad de ganar. No todo el mundo está capacitado para dar esta respuesta. El Oviedo es un señor equipo. Nos vamos a enfrentar dos buenos equipos y al final no es fácil".