Arturo Elías, segundo máximo accionista del Oviedo, se une a la euforia: "Soy muy optimista; este es un equipo fuerte, ordenado, animado y unido"

Arturo Elías formó parte junto al Grupo Carso de una de las alegrías más marcadas del oviedismo en los últimos años, el ascenso de 2015 en Cádiz, donde participó de forma activa en aquellos días previos a lograrse el éxito en el Carranza. Tal fue su integración con el grupo, que incluso actuó de corto en el entrenamiento previo al decisivo encuentro. Pero le faltó al yerno de Carlos Slim el siguiente paso, el que debía llevar al Real Oviedo a la promoción de ascenso a Primera. Lo rozó en varias ocasiones, con Egea, Hierro, Anquela y Ziganda, pero por unas razones u otras, no se dio la alegría. Y ahora, desde la distancia pero atento a la actualidad carbayona, el azteca se dispone a disfrutar de la doble eliminatoria ante el Eibar como un oviedista más. "Me siento identificado con este Oviedo", le dice a LA NUEVA ESPAÑA desde el otro lado del teléfono el segundo máximo accionista del Oviedo, con el 20% de las participaciones tras la venta al Grupo Pachuca.

Elías cuenta cómo vivió la sufrida clasificación a los play-off de ascenso a Primera en un desenlace de campeonato al mismo nivel de emoción de lo que se había visto durante toda la temporada. La Segunda División de esta campaña ha llegado a cuotas de tensión apenas vistas antes. "Vi los partidos en directo. Iba cambiando de canal y el tercer gol del Oviedo ya ni lo vi, porque puse el partido del Racing ante el Villarreal B. Vi el posible penalti a favor del Racing de Santander, que afortunadamente no se pitó. Ahí sufrí muchísimo", relata Elías.

El mexicano no se despegó de la televisión durante las cerca de dos horas en las que se resolvió la fase regular de la competición. "La última jornada la vi con mi familia, todos juntos. Sentimos mucha alegría de todos y muchísima felicidad: todos brincábamos de alegría en mi casa. Ahora afrontamos el play-off con mucha esperanza, hay que ganarles a dos equipos. ¡Vámonos!", añade el mexicano, que incluso se anima con un desenlace que significaría un colofón perfecto para el oviedismo: "Sería buenísimo ascender ganándole al Sporting".

Elías confía en el rendimiento de una plantilla que, en su opinión, ha demostrado un gran nivel a lo largo de toda la campaña: "Soy muy optimista, porque tenemos un gran equipo. Si no hubiésemos tenido ese inicio de Liga quizá habríamos subido directos, porque tenemos un equipo fuerte, ordenado, animado y unido. Tenemos posibilidades muy claras de ascender".

Y las buenas sensaciones van más allá. No es solo que le convenza el nivel de la plantilla construida por el Grupo Pachuca el pasado verano. Es que, además, a Arturo Elías le seduce el estilo de juego que Luis Carrión ha logrado inculcar a sus pupilos tras su llegada en la séptima jornada de Liga. Un fútbol alegre y ofensivo que ha dado grandes resultados, incluida la opción de pelear por el ascenso a Primera, y que llena a Elías. "Me siento identificado con este equipo, yo peleaba mucho por tener un equipo ofensivo y creo que el míster ha propiciado que eso se dé. Me encanta ver a este Oviedo jugar", indica.

Elías no asistirá a la primera eliminatoria, pero confirma que "si pasamos esta primera ronda pienso ir por allí". Y añade: "Estoy muy al tanto, estos días veré a Jesús. Estamos muy en contacto. Hablamos de muchas cosas, entre ellas el Oviedo. Quien maneja el club es Pachuca y están teniendo una gran gestión, ahí están los resultados".

