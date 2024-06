Hambre de play-off: el oviedismo desborda las expectativas y agota las 4.000 entradas de acompañante

Tras las grandes colas que se formaron ayer en el primer día de venta de entradas para el choque del sábado ante el Eibar en el choque de ida por el play-off de ascenso, hoy el ritmo ha sido otra vez elevado y el club ha anunciado que ya no quedan entradas de acompañante de cara al partido. Se habían puesto 4.000 localidades a un precio de 40 euros que se han acabado en tan solo día y medio.

El club, eso sí, ha aclarado que el próximo viernes se podrían poner nuevas entradas a la venta con “la liberación de asientos de abonados que no activen su abono”.

El martes, en el primer día de venta de entradas, el club informó de que se habían despachado 15.100 localidades y que el 85% de ellas compradas vía online.

La venta sigue abierta, tanto en las oficinas del Tartiere y en la taquilla, como de forma online para todos aquellos abonados que quieran hacerse con su entrada, además del público general.

Los precios

Los abonados de categoría Oro, es decir, los que llevan más de 50 años siendo socios no pagarán para ver el encuentro del sábado (18.30) en el Tartiere. Los de Plata, con 25 años de antigüedad, tendrán que desembolsar 15 euros. El resto de abonados pagarán 20 euros. Todos excepto los abonados menores de 18 años, que podrán acceder al campo por 10 euros.

A su vez, el Real Oviedo va a poner a disposición de los abonados un total de 5.000 entradas de acompañante a un precio de 40€ cada una. Cada abonado podrá adquirir un máximo de dos hasta agotar existencias. Una oferta que no se aplica a los carnés de bebé, no residentes y "Proud of you". También anunció el club que los abonados que no vayan a asistir al partido y deseen liberar su asiento podrán hacerlo desde mañana y que el próximo viernes, a las 9.00 horas, se liberarán masivamente todos los abonos de aquellos que no hayan adquirido su entrada o de aquellos que hayan liberado su asiento previamente.

El abonado no residente podrá adquirir su entrada por 30 euros en la taquilla del estadio hasta el día del encuentro.

La entrada para el público en general tendrá un precio de 80 euros y se podrá adquirir desde el viernes tanto en la fórmula on-line como en taquillas.