Locura azul en la EBAU: "Prefiero que suba el Oviedo a aprobar"

Por mucha EBAU que haya, buena parte de los jóvenes ovetenses tienen ya la cabeza puesta en lo que va a suceder el sábado en el Carlos Tartiere en el partido de ida de semifinales del play-off entre Oviedo y Eibar. Andrés Avella, recién salido del primer examen, de Lengua Castellana y Literatura, sintetiza con honda honestidad el sentir de la muchachada azul: "Prefiero que suba al Oviedo a aprobar la EBAU. EBAU hay todos los años. Ascensos del Oviedo, no". Dicho queda.

"Prefiero que suba el Oviedo a aprobar" / Javier Sámano Lucas

Andrés comparte mesa en la cafetería de la facultad de Economía y Empresa del campus de El Cristo con sus amigos Iratxe Díaz, Diego Moro, Samuel García y Antonio Iglesias, ataviado este último con la camiseta de Cazorla, después de estrenarse en una EBAU que comenzó ayer y termina mañana jueves. La conversación no versa sobre apuntes y exámenes sino sobre balones y ascensos. "Se sube seguro, estamos en Primera", apunta la optimista Iratxe. Igual de claro lo ve Antonio, aunque no tanto como para enfrentarse en la final contra el eterno rival asturiano: "Sería demasiado, igual me da una taquicardia".

Lola Gayol, Sofía Vargas, Carolina García, Elena Zarauza, Pablo Muñiz, Marta Ruiz, Marina Funcia, Teresa Herrero y Paula Quintas comparten su descontento en la terraza de la cafetería sobre las preguntas planteadas en el examen de Lengua. Pero es mencionar al Real Oviedo y se les ilumina la mirada, muy en especial a Marta, que lo tiene claro: "¡Vamos a subir a Primera División!". Llena de "esperanza", prefiere, igual que Antonio, evitarse un enfrentamiento asturiano: "Si perdemos la final contra el Sporting no me recupero".

En el interior de la facultad, Irene Espina, Noa Álvarez, Sergio Calderón, Claudia Alonso, Alba Domingo, Henar Blanco y Lucas Moliner toman un tentempié antes de la segunda y última prueba de la tarde, la de Inglés, que no parece preocuparles en exceso ("el inglés no hace falta estudiarlo"). Lo que sí les mantiene en vilo, en cambio, es la suerte que correrá el Oviedo el sábado contra el Eibar. Sobre todo a una Henar que milita en el Real Oviedo B y que lleva "toda una vida" en la cantera azul. La central oviedista, tranquila porque dice no necesitar una gran nota media para ingresar en la carrera que desea (Estudios Clásicos y Románicos), lo tiene clarísimo: el Oviedo ganará 2-0 con goles de Borja Sánchez y Borja Bastón. Pero, tres de tres, tampoco quiere jugarse el ascenso contra el Sporting ("perder sería mucho más duro que hacerlo contra el Espanyol"). Y apostilla: "El fútbol nos debe una".

