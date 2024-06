Oviedo, más azul que nunca: "La gente está volcada con el equipo"

El alcalde Alfredo Canteli había exhortado el martes a los ovetenses a engalanar la ciudad con los colores del Real Oviedo. Canteli predicó con el ejemplo y desplegó en el día de ayer, en compañía del presidente oviedista Martín Peláez, una enorme pancarta del Real Oviedo en el balcón del Ayuntamiento.

El azul, sin embargo, no solo estaba presente en el balcón del edificio consistorial y en el despejadísimo cielo, sino que el color del Real Oviedo se intuía en cada rincón de la ciudad, en comercios como el de Guillermo Bernardo, situado en pleno centro de Oviedo. "Espero la victoria del Oviedo ante el Eibar y dar un pasín más hacia la ansiada Primera División. La ciudad está muy ilusionada", afirmaba Bernardo, que pronostica una victoria oviedista por 2-1.

Oviedo, más azul que nunca / Javier Sámano Lucas

Un poco más optimista si cabe es José Arbesú, culpable de los banderines azules que adornan el mercado del Fontán. "Vamos ganar 2-0", se animaba a predecir Arbesú mientras despachaba a la clientela y recordaba el ascenso del Oviedo a Segunda División en aquel celebre partido en Cádiz del que fue testigo presencial. "No pude evitar llorar, y estoy seguro de que si subimos esta vez se me volvería a escapar alguna lágrima", confesaba Arbesú, accionista y socio oviedista desde hace 27 años y que prefiere vérselas contra el Espanyol en una hipotética final "porque si nos elimina el Sporting quedaríamos marcados para toda la vida".

Más del doble de tiempo que Arbesú lleva Julio Oliver afiliado al club carbayón, nada menos que sesenta años. Oliver barrunta sobre el partido contra el Eibar mientras aprovecha lo agradable de la mañana para pasear ataviado con una de sus muchas camisetas del Real Oviedo ("visto del Oviedo trescientos días al año, tengo como cincuenta o sesenta prendas del equipo en el armario"). Aunque de naturaleza pesimista ("soy un cagado, tengo miedo de que pierdan hasta en los entrenamientos"), los tiempos duros recientes han serenado sus nervios hasta el punto de aceptar el reto de una final asturiana ("por supuesto que me atrevo contra el Sporting"), por mucho que quizá no fuera lo más aconsejable dada su delicada salud: "Tengo problemas de corazón y el médico me ha dicho que no vaya el sábado al campo, pero voy a ir igualmente".

Oliver transita junto al negocio de Belén Navas, que afirmaba que está "muy emocionada y con muchas ganas" de enfrentar el partido contra el Eibar. "El sábado se gana, por supuesto", acertaba a augurar Navas, que percibe vibrar como nunca a Oviedo con la escuadra carbayona: "La gente está volcada con el equipo".

