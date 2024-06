Pomares marca el ritmo: "El play-off es lo más importante que tenemos porque podemos hacer historia"

El Real Oviedo juega el sábado (18.30 horas) en el Tartiere el partido más importante de las últimas dos décadas. Los azules se verán de nuevo las caras con el Eibar tras un final de Liga trepidante y tras el gol del Villarreal B al Racing que metió a los azules en el play-off tras su derrota en Ipurúa. Uno de los hombres clave en este tramo final de temporada ha sido Pomares. El lateral no jugó de titular hasta hace apenas unas semanas, pero ahora parece indiscutible en los planes de Luis Carrión. Por ello, compareció ayer en El Requexón para analizar lo que se le viene al conjunto carbayón si quieren ascender a la categoría de oro del fútbol español.

Cómo se vive lo que viene. "Hay que disfrutar las temporadas buenas porque son pocas, por desgracia. Aquí sabéis de sobra lo difícil que es. Tener la máxima ilusión por lo que se pueda conseguir".

Un jugador trabajador en el que mirarse. "Por la cultura que tengo siempre es bueno ser un jugador al que mirar o del que intentar coger cosas buenas. Eso es lo que he intentado siempre en mi trayectoria. Pienso que debería prevalecer sobre otras cosas que se miran más y no son tan importantes. Estoy contento de que haya salido así después de todas las jornadas que no he contado con minutos. Contento de poder ayudar".

Jugar contra el Eibar, un equipo al que el Oviedo tiene reciente. "No influye más allá de que los vídeos ya están preparados y que tenemos reciente el último partido. Sabemos en qué forma llegan y a excepción de eso, es prácticamente lo mismo. Creo que el play-off es un paréntesis a todo. Te juegas bastante por no decir mucho y el llegar mejor o peor no influye mucho. Son 180 minutos y se han visto equipos que estaban normal en la temporada y al final se meten. Igual manejan mejor la tensión".

El play-off, vital. "Es lo más importante que tenemos. En nuestra vida personal hay cosas como la salud, que está por delante. Pero en lo profesional es lo que marca el devenir. Hacer historia con un club, los contratos...".

¿Se pueden entrenar las decisiones arbitrales en contra? "Puedes simular. Entrenar, difícil. Muchas veces he tenido entrenadores y Luis lo hace. Se pueden entrenar las decisiones arbitrales que van en contra tuya, pero te falta esa tensión competitiva y la sensación de que te estás jugando el pan. Es experiencia, conocer a los árbitros... Hay que saber llevar esas situaciones".

El penalti de Paulino. "No sé si influyó demasiado el penalti. Fue una cosa nuestra a nivel táctico, que no supimos leer al rival. Eso nos lastró más que el árbitro en sí. Esta temporada hemos tenido varios y no es motivo de desajustarnos tácticamente. Es una cosa que no controlamos e iría en contra nuestra descentrarnos. Nos desesperamos con y sin balón y eso no puede suceder".

El posible ascenso ante un equipo que lleva años intentándolo. "Yo creo que la historia no tiene mucho que ver. Va más con los jugadores que hay en cada partido. Nunca han conseguido ascender. No es fácil y ha tenido jugadores que estaban acostumbrados. Tenemos que estar tranquilos. Podemos hacer una cosa muy grande, pero debemos tratarlo con tranquilidad. Jugar como el domingo pasado, que a excepción de quince minutos estuvimos bastante bien. Cuando vienen situaciones malas siempre tienes un plan de partido. Se trata de que te hagan el menos daño posible. Con reducir ese daño ya estás haciendo algo a favor tuyo. Da igual jugar en casa, fuera, primero, segundo... Vas a tener que pasar por ambos estadios. Se han visto que han ascendido con todas las situaciones".

Su situación en el equipo. "Por desgracia el año pasado tuve el año que tuve. Nunca estuve al nivel que me habría gustado y este es el más real. Contento de que haya llegado. Tenía esa espinita. Es una pena que no haya podido demostrarlo".

Cambo de juego respecto a LaLiga. "No creo. Es un partido en el que puede haber algo más de respeto y presión por lo que te juegas, pero a nivel de fútbol e identidad no creo que cambie. Cada uno con sus armas. Ambos, desde que llegó Carrión, venimos haciendo lo mismo. Los últimos dos partidos nos pilló arriba. Entendemos que queremos agotar por intentar ganar y eso hay que gestionarlo un poco mejor. Nos meten goles que no vienen de una jugada excepcional o de un error cantoso. También metes tú tres. Son situaciones que tenemos que mirar, pero no estamos excesivamente preocupados".

La afición abarrotará el Tartiere. "Será interesante verlo porque la afición estará muy volcada. Asistencia histórica, partido histórico... Habrá que jugar con talante y que la emoción no te lleve a un sobre excitamiento que te lleve a cometer errores".