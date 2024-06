Jesús Martínez aterriza en Oviedo: "Ha sido un año durísimo, pero la gente me ha contagiado la ilusión"

Jesús Martínez ha aterrizado en Oviedo. El propietario del Grupo Pachuca, inversor del Real Oviedo, acude a la capital del Principado para seguir junto al equipo el partido de play-off del próximo sábado en el Tartiere (18.30 horas). "Feliz de estar otra vez aquí con esa ilusión que tiene la gente, que es lo que más me motiva. Ha sido un año durísimo y cada semana lo sufro mucho, pero la gente me ha contagiado la ilusión", dice Martínez a LA NUEVA ESPAÑA, único medio de comunicación presente, y al club azul.

Llegó a eso de las 8.45 horas junto a Martín Peláez, presidente del club azul: "Lo he vivido todo de manera intensa porque también estaba viendo los partidos de Pachuca. Pero el Oviedo ha hecho un gran trabajo. Jugadores, cuerpo técnico... Pero lo más importante es la gente. Ellos nos han motivado para estar donde estamos con la pasión que demuestran cada partido, tanto de visitantes como de locales. Es algo que me llena de orgullo", celebra.

"Lo sigo todo por redes sociales. He visto las fuentes de color azul y al presidente con el Alcalde. Es algo que me emociona mucho, por eso estamos aquí. Venimos a apoyar, con mucha ilusión porque esta gente se lo merece. Dentro del campo van a entregar como cada semana todo lo que tengan. Al ver todo el impacto que han tenido hasta en México hay oviedistas, salen por todos los lados (risas). Todo me motiva mucho. ¡Hala Oviedo!", clama.

Suscríbete para seguir leyendo