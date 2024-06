"Este Oviedo me inspira la misma confianza que el que subió en 1988"

"Si hubiera tenido yo este césped...", dice mientras acaricia el verde, rasurado y uniforme. Listo para la función. Pero no casaría. Porque pensar en Carlos Muñoz (Úbeda, Jaén, 1961) lleva irremediablemente la memoria al Viejo Tartiere y a ese césped tantas veces maltrecho, con calvas en ocasiones, con charcos en casi todos los inviernos. En un campo con trampas en el que, qué casualidad, siempre le caían a él los balones.

En su enorme hoja de méritos como futbolista, Carlos fue el héroe de la mayor fiesta nunca vista en Oviedo. Estilete de aquel equipo cincelado por Vicente Miera que en 1988 regresó por última vez a la tierra prometida, la Primera División, ahora ve los toros desde la barrera y pone de su parte como embajador del Real Oviedo. Y advierte a LA NUEVA ESPAÑA que percibe muchas similitudes con aquello de 1988… Si su olfato sigue tan fino como en el campo, el oviedismo puede empezar a preparar el champán.

–¿Qué recuerdos le vienen a la cabeza?

–Buenísimos. Después de tantos años sin pisar Primera logramos un ascenso que parecía ilógico. El año anterior el club se había salvado de bajar a Segunda B gracias a Mesa y lo que en principio era un año de transición se fue convirtiendo en algo mejor. En algo maravilloso.

–¿Cómo era Miera?

–Un hombre muy tranquilo. Sí me sorprendió la seriedad que imponía. No era de cachondeo y bromas. Los entrenamientos eran muy exigentes y él sabía llevar al grupo. Y, además, se creó una plantilla más de amigos que de futbolistas. Eso fue clave.

–El buen rollo.

–Salíamos a comer juntos, a tomar algo, las mujeres se llevaban muy bien. Fue un año maravilloso. El mejor vestuario en el que he estado nunca. También ayudó la ciudad, pequeñita, agradable, muy cómoda para todos.

–¿Con quién encaja de primeras?

–Con el de las bromas, con Juliá. En la primera concentración en Pajares me voy a dormir la primera noche y ni Chapacú (Hicks) ni yo teníamos cama. ¡La habían desmontado y la habían sacado de la habitación! Miera se cogió un rebote tremendo, nos reunió y dijo que el que lo hubiera hecho tenía diez minutos para devolverla. Apareció en tiempo récord. Juliá era el que las liaba todas. Luego me tocó alguna vez compartir habitación con él y los demás se vengaban con nuestra habitación.

–Un fútbol muy diferente al actual.

–Bango, el presi, era como un padre. La directiva se desvivía para lo que necesitaras. Y la gente en Oviedo se enganchó. Se veía que había ganas. Fue un año irrepetible: se juntó todo lo bueno.

–¿Cuándo se creyeron que podían salir?

–Íbamos ahí, íbamos ahí… Por juego pudimos merecerlo. Sabíamos a lo que jugábamos y no nos importaba el rival. Conocías las virtudes y defectos del que tenías al lado. A Berto no se la tires por arriba, pero al Motorín tenían que driblarlo cuatro veces.

–La promoción. ¿Les asustaba jugar ante el Mallorca?

–No, no. Nada de eso. Nos había ido todo bien durante la temporada y no tenía por qué cambiar. Por juego y circunstancias creo que deberíamos haber subido directos. Pero nos preparamos para el play-off con una cosa clara: teníamos que ser el mismo equipo que durante toda la temporada. Nada de cosas raras. Eso vale también para lo de ahora. Si cambias ahí estás muerto.

–¿Cómo lo afrontaron?

–El Mallorca era un equipazo. Todo el mundo nos daba por muertos. Nadal, Álvaro, Higuera, Luis García, Bonet… Eran muy favoritos. Y nosotros lo sabíamos. Teníamos pocas opciones de pasar, pero ganamos al final el partido de ida, con aquel gol en el último minuto, y supimos jugar la vuelta. Allí sufrimos, pero dimos la talla.

–Aquel gol suyo en el Tartiere…

–Intuía que me iba a caer ahí. Si iba a buscar el remate se la iba a llevar el portero, porque tenía ventaja. Pero si me quedaba detrás esperando el fallo… Pensé: "Falla seguro". Luego rematé bien, fuerte, y entró por la escuadra. Ese cabezazo lo intenté después cien veces en los entrenamientos y nunca me volvió a salir así. ¡No pegó ni al palo! (risas).

–La vuelta.

–Fue duro, pero salió muy bien. Influyó todo. Un árbitro valiente, que no se acojonaba. Y era televisado. Así era más complicado que te embarcaran. No es como ahora que te lo pueden hacer con la tele (risas). Y eso que a la llegada al campo nos llenaron de escupitajos. No era el ambiente más sencillo. Miera nos dijo: "Salir y hacer lo que sabéis hacer".

–¿Qué recuerda de la fiesta?

–Lo que más: lo que vimos desde el avión. El piloto, cuando ya íbamos a aterrizar, nos dijo: "Mirad lo que hay ahí abajo". Y dio dos vueltas y quedamos alucinados. Había gente hasta en la pista de aterrizaje. Se celebró en toda Asturias. De camino a Oviedo era imposible avanzar. Luego en la ciudad no cabía un alma. Nos tiramos una semana de fiesta.

–Y antes tampoco era tan común celebrar.

–No, no. Aquí la afición era muy exigente, le ganabas 2-1 al Valladolid y si no les había gustado el equipo lanzaban las almohadillas. Ahora se aplaude hasta un córner.

–Alguna anécdota.

–En la cena en La Gruta la liamos. Como siempre, el peor Juliá. Dijo: "Mirad que cornada me llevé en Mallorca…" y se bajó los pantalones delante de todo el mundo. Los del hotel apagaron las luces y todo (risas).

–¿Cómo ve lo de este año?

–Al principio, antes de llegar Carrión, veía al equipo triste. El ambiente era gris, y el futbolista necesita otro ambiente, más libertad. Cervera tiene sus ideas, él no engañó a nadie, fue claro. Pero este equipo necesitaba otro tono. Carrión se lo dio.

–Y que lo diga.

–Él sí dio alegría, es otro talante. Ahora que viajo con ellos, lo percibo más de cerca y noto que el ambiente es como cuando nosotros subimos en el 88. Hay buen rollo, cachondeo, cuando hay que trabajar se trabaja, pero con alegría. Este Oviedo me da tranquilidad y me recuerda al nuestro. Me inspira la misma confianza que el que subió en 1988.

–¿Confía ante el Eibar?

–Es un rival duro. El Eibar es favorito, hasta en eso me recuerda al ascenso de Mallorca. Pero como dice Carrión: "Nosotros, a hacer lo nuestro".

–¿Cómo afrontaría usted el play-off?

–Con tranquilidad. Consciente de que te estás jugando mucho, ya son 23 años sin fútbol en Primera, pero con confianza. Estás muy cerca de volver y tener el año que viene aquí a Madrid y Barcelona. Todos nos jugamos mucho. Pero hay que afrontarlo con alegría.

–¿Cómo valora a Pachuca?

–Esta gente es de fútbol. Jesús pregunta todos los días, está encima. Pero hay libertad para tomar decisiones. El presidente puede decir: "Hay que pintar esto de azul". Y al día siguiente se está pintando. Antes de Pachuca esto no pasaba, se decía: "¿Podemos pintar esto de azul?". Había que esperar por todo. Lo viven.

–Parecen integrados.

–Si ves a Martín (Peláez, el presidente) cómo lloraba el día de Eibar… Bueno, en realidad, allí lloró hasta el apuntador. El presi es un fenómeno, un gran tipo y sabe gestionar el club. Lleva año y medio aquí y es tan oviedista como cualquiera.

–¿El jugador con el que se siente más identificado?

–¡Cazorla! (responde sin dudar). No es solo el mejor jugador de la categoría, ¡es el rey de Segunda! Ves cómo le reciben en los campos y alucinas. Lo que ha ganado, la humildad con la que actúa… Es una pasada tenerle aquí. Es verlo y te hace disfrutar, en el campo y fuera. A mi me recuerda a lo que significaba Quini para el Sporting.

–Si pasa el Oviedo ante el Eibar, ¿qué rival se pide?

–El Espanyol. Nos debe una por la que nos liaron allí. Aunque pensándolo bien en Gijón también nos la liaron (risas).

