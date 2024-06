El play-off no es el premio

Salía Luis Carrión a sala de prensa el domingo con sonrisa de alivio, con rostro de tranquilidad, con mirada de haber dado un paso muy importante para lograr el objetivo. De la comparecencia me quedo con la parte en la que dice "no es el premio, es el primer paso para el objetivo real". Que gran verdad, estamos a cuatro partidos de volver a Primera. Casi da miedo escribirlo, pero lo tenemos muy cerca y es motivo de vivirlo, sentirlo y disfrutarlo.

La afición carbayona en Éibar demostró una vez más lo grandiosa que es. Viajar sin entrada solo para que jugadores y cuerpo técnico sintieran el aliento en la llegada con el bus y hacer un corteo que fue la envidia de la afición armera es motivo de orgullo.

Una victoria frente al Andorra no se celebró y una derrota frente al Éibar tuvo explosión azul en las gradas, gracias al gol de Víctor Moreno (el primero que marca en el fútbol profesional) para el Villarreal B frente al Racing de Santander que mandaba a este al séptimo puesto. Futbol en estado puro y Segunda División en su máximo esplendor. Que cerca nos quedan esos años en los que nos quedábamos fuera del play-off por un punto, un gol o un no sé qué... Este año entramos nosotros y nos quitamos esa losa del "pupas" del play-off en el que año tras año por H o por B te quedabas fuera.

Sábado 8 de junio, 18.30 horas, Carlos Tartiere, cita para el recuerdo y para sentar las bases para conquistar el pase a la siguiente ronda. El equipo está más que capacitado para ganar a cualquiera, compite y compite bien siempre que le dejan…

Oviedista, disfruta este momento porque muchas veces llegamos a pensar que sería una utopía, que nunca lo lograríamos, que otros vivirían la gloria y nosotros no. Oviedo y Asturias tiene que engalanarse de azul y pensar en positivo porque hemos llegado hasta aquí con un único objetivo y no es otro que volver a Primera División. Vamos a competir todos juntos, remando en la misma dirección y que nadie nos diga que no lo intentamos.

¡Hala Oviedo!

