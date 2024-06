Todos convocados: La opinión de Pedro Zuazua sobre el play-off del Real Oviedo

Ante un importante partido de su equipo, el periodista brasileño Nelson Rodrigues lanzó una llamada un tanto peculiar: "Nadie puede faltar al Maracaná el domingo. Incluí a los fantasmas en la convocatoria porque la muerte no exime a nadie de los deberes con su club. En ciertos clásicos, cada adversario pone en juego su pasado, su presente y su futuro. Necesitamos pensar en los títulos que ya poseemos, pues pobre del club que no cultiva la santa nostalgia. Con los aficionados de hoy y los fantasmas de los más viejos triunfos, ganaremos el Fla-Flu más dramático de todos los tiempos", escribió antes de que su Fluminense se enfrentara al Flamengo en el partido que decidiría el campeonato de 1963.

El Real Oviedo afronta este mes de junio las tres semanas más relevantes de su reciente historia futbolística. Serán –ojalá– cuatro partidos en los que una vez que empiece a rodar la pelota puede pasar cualquier cosa. Darán igual los antecedentes. Ya lo dijo el propio Rodrigues: "Dios me libre de entender el fútbol".

Lo que no dará igual, ni mucho menos, será el camino recorrido por el club azul para llegar hasta este mes de junio de 2024. Hace más de dos décadas que nos despedimos de la máxima categoría. Por el medio, vencimos a un Ayuntamiento que decidió que nos quería matar, y a gestores que, sin querer, casi nos matan. Nos reencontramos con los campos de arena, jugamos contra equipos de barrio de nuestra ciudad, nos goleó el rival de nuestro eterno filial, lloramos por culpa de un equipo que desapareció al poco de dejarnos sin ascenso, Mallorca pasó a significar otra cosa bien distinta a la de 1988, convertimos nuestro escudo y nuestra causa en un movimiento global, lloramos –esta vez de alegría– en Cádiz, vislumbramos fantasmas del pasado en el año de la pandemia y ahora, qué cosas tiene el destino, vivimos contagiados de la permanente sonrisa de Santi Cazorla vistiendo de azul.

Este club no tiene muchos títulos físicos para poner en las vitrinas, pero sí puede poner en un altar el ejemplo dado por su afición en los últimos veintitrés años. En este tiempo, hemos sido imbatibles. Inquebrantables al desaliento.

Como no podemos tirar de los viejos triunfos, sí podemos al menos llamar a los que se fueron en estos años. Así, está convocado Tensi, bandera del orgullo, valor y la garra. Y Armando, que se quedó con nosotros para siempre cuando apenas tuvimos tiempo de conocerlo. Están convocados Pelayo y Antonio Mijares, que nos acompañaron en el camino mientras recorrían el suyo. Está convocado Wences, que vivió en la que fue la casa de todos los oviedistas y cuidó de ella. Está convocado Ignacio, que venía en su Vespa desde El Entrego. También Chus "De Labra", que en los partidos de casa en Tercera y Segunda B ponía el cronómetro a funcionar cuando empezaba el descuento. O Donato, que cambió la deuda que el club mantenía con él por acciones. Está convocada Ana Fernández Llaneza, que ayudó a hacer de nuestra grada un espacio más fresco y moderno. También Jote, Marcos, Pablo o Sergio, aficionados que representan lo transversal del alma de este club. O Luis del Fueyo, aquel hincha que nos tuvo en vilo después de sufrir una parada cardíaca en las escaleras de acceso al estadio.

Cada oviedista podría hacer su convocatoria particular. En mi caso, llamaría a mi padre, que fue quien me inculcó el amor por el club, advirtiéndole, eso sí, de que ya no se puede ir uno antes de que acaben los partidos, por muy cabreado que se esté con el equipo. También a mi madre, que pese a que no entendía muy bien la pasión por el Oviedo, bajaba el volumen de la radio cada vez que atacaban contra nuestra portería. En esta historia, cada cual ha echado un cable a su manera.

Pero esta no es una convocatoria para pedir ayuda. Es una invitación para que vengan a disfrutar de este momento con el oviedismo. Porque esta alegría y está ilusión les pertenece a ellos –y a todos los que nos dejaron en este tiempo– tanto como a los que aquí seguimos. Pasado, presente, futuro. Desde la grada, por la tele, por internet o por la radio. Estamos todos convocados.