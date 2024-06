"Queremos algo grande y no nos pueden parar": el equipo técnico del Real Oviedo, ante su final más importante

Hace 260 días, Luis Carrión y su segundo, Domingo Cisma, recalaban en El Requexón para intentar remediar una situación que parecía no tener salida. Los azules de Álvaro Cervera marchaban colistas con tres puntos de dieciocho posibles. La afición fumaba en pipa por lo que se avecinaba: un año nefasto de los inquilinos de la casa azul. Pero Carrión, y su cuerpo técnico formado por José Mascarós, Mauro de Ves, Cisma y Javier Benavides no tardaron ni dos semanas en lanzar al equipo al ataque y comenzar una remontada que ha coronado con el Real Oviedo dentro del play-off.

Superado el bache, ahora toca pensar en grande. El conjunto azul se verá las caras esta tarde (18.30 horas) en el Tartiere con un Eibar que llega a la capital carbayona con el chasco de no haber ascendido de manera directa, pero con el aliciente de haber ganado en Ipurúa la semana pasada a los ovetenses, que se metieron en la pelea gracias a un gol del Villarreal B, descendido como colista de la categoría de plata. La parte positiva para los de Carrión es que son pocos los hombres ingresados en la enfermería. Cazorla es el único de ellos que estaba jugando con regularidad y que no podrá jugar la primera fase de la promoción. El resto, son bajas de larga duración con las que ya era difícil contar. La negativa, un Seoane sancionado que no podrá estar en el césped del Tartiere.

Otros artículos de Joaquín A. Cuesta

Pero el Oviedo destaca por su buen fondo de armario. Son muchos los entrenadores que han pasado este año por el municipal carbayón y han destacado esta cualidad de los azules. "Cuando hacen los cambios parece que sacan a otro equipo titular, es algo de admirar", se llegó a escuchar en la sala de prensa del Tartiere. Por ello, lo más probable es que Luismi tenga que ponerse el casco desde el inicio del partido. Junto a él, un Colombatto con menos llegada que en la primera vuelta pero que aporta seguridad, tanto defensiva como ofensiva.

En la portería, el hombre que ha disputado la totalidad de los minutos de la temporada, siendo el arquero menos goleado de todo el play-off, Leo Román. Le acompañarán en la zaga los de siempre: Viti, Luengo, Calvo y Pomares. De enganche entre el punta y los medio centros, un Paulino que no cuajó sus mejores minutos el domingo pasado en Ipurúa y que cometió un penalti (cabe destacar que muy polémico) en el área azul. Por la derecha, Masca, uno de los hombres gol de la temporada. Y por la izquierda, la revelación del último mes, un Borja Sánchez en estado de gracia, autor del primer gol en Éibar.

Quizá la mayor duda para Carrión sea la posición del "9". Si bien es cierto que Alemão, hombre cumplidor, no está en su mejor momento en lo que a anotar se refiere, para el técnico catalán es un seguro. Sin embargo, Bastón, relegado al banco desde hace unos meses, anotó dos tantos en Ipurúa y conoce bien al rival, ya que jugó con los armeros y llegó a disputar con ellos un play-off.

Un equipo bien armado el cincelado por Carrión, quien tiene confianza total en sus hombres y cree que lo mejor de cara a la fase de promoción es la continuidad. Para qué tocar lo que funciona, se suele decir. Ayer lo dejó muy claro en El Requexón. "La verdad es que hemos disfrutando de todo incluso en los malos momentos. Hemos logrado este primer paso (el play-off) que, en líneas generales, ha sido bueno. No es momento de tocar nada. Para mí es importante jugar parecido al resto del año. Tenemos que ser mejores que el rival y eso es lo importante", aseguró el técnico catalán, que cree que el Eibar es un rival "divertido". "Me gustaron mucho los partidos en los que nos enfrentamos. Jugar contra ellos es divertido, por lo que entiendo que el de mañana (por hoy) será así. Un partido abierto en el que los dos equipos irán a ganar. Trataremos de que ataquen lo menos posible", dijo.

Pero para evitar sus ataques, el cuerpo técnico y los jugadores han tenido que estudiar en profundidad a los armeros. "Me centré sobre todo en lo futbolístico porque salí con una sensación regular de Ipurúa. Hubo un momento después de su gol de penalti que estuvimos fuera. En la segunda parte estuvimos mejor y en el inicio también. Hay que tratar de pensar en lo que podrían hacer ellos. No es un partido definitivo, pero es importante. He visto más a Mario Soriano y a Aketxe esta semana que a mi familia. El partido irá evolucionando y estamos capacitados para hacer un buen encuentro. Nos vemos bien y con una energía alta", confesó Carrión.

Entre sus jugadores, hay ocho hombres que ya saben lo que es jugar un play-off (Luismi, Dubasin, Bastón, Calvo, Tarín, Mario Hernández, Costas y Pomares), y dos de ellos lograron el objetivo (Calvo y Luismi). Pero para Carrión no es algo que influya demasiado. "Entro poco al vestuario porque es el sitio de los jugadores, pero seguro que los que tienen más experiencia están empujando para que todos estén tranquilos", aseguró.

"Tenemos una gran oportunidad y no nos puede parar nadie. Queremos hacer algo grande con el Oviedo y estamos cerca de conseguirlo. Se ve la ilusión que tiene la gente porque hace muchos años que el equipo no está en Primera y trataremos de darles una alegría", indicó el catalán, que si hoy da con la tecla y el equipo funciona, tiene más de la mitad del trabajo hecho de cara al partido de vuelta el miércoles en Ipurúa. Solo vale ganar.

Suscríbete para seguir leyendo