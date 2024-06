"La razón principal de volver al Oviedo era para conseguir el ascenso y en ello estamos"

Borja Sánchez (Oviedo, 1996) salió de México en pleno invierno para regresar a casa. Tenía una misión en mente. Por eso salió de su nueva zona de confort (un contrato generoso) para tomar las maletas y acortar una experiencia (futbolística y vital) que él había diseñado más larga en su cabeza. Pero llamó el Oviedo y nunca se le puede decir que no a un amor tan profundo. Tras unos meses en la sombra –trabajo, dudas y apretar los dientes– ahora es indiscutible para Carrión. Borja atiende a LA NUEVA ESPAÑA en El Requexón antes de la primera gran cita de este play-off que tanta expectación ha desatado en la afición. Ovetense él, sabe mejor que nadie lo que sucede en situaciones así: familia, pareja y amigos no le hablan de otra cosa.

–Lo primero, ¿cómo está?

–Bien, mejor. Tengo algunas molestias desde el partido de Huesca pero ahora hay que poner todos de nuestra parte y ayudar. Ya habrá tiempo de recuperarse bien.

–Se le ve muy bien a nivel mental y de confianza.

–Sí, puede ser. También depende de las situaciones que se den en los partidos. Si entras en juego con el balón me siento más cómodo. Y este año con este entrenador y estos compañeros se da más en el campo. Voy cogiendo confianza y siento que aporto al equipo.

–Ahora que todo el mundo está tieso, usted no llega muy cargado de minutos.

–Es verdad. Cuando no juegas tratas de compensar con entrenamientos. Y todo ese tiempo con poca participación me vino hasta bien porque tratas de entrenar otras cosas. Cuando juegas, el lunes y el martes lo dedicas más a la recuperación, pero cuando no lo haces el lunes haces un compensatorio en el campo y también usas el gimnasio para estar preparado cuando llegue el momento. Me siento bien, fresco, y con ganas de luchar por este objetivo tan bonito.

–¿Por qué le ha costado tanto entrar?

–Yo creo que fue un cúmulo de cosas. Llego y el equipo está bien, jugando y con victorias. No tengo muchos minutos al principio y yo quería demostrar en ese poco tiempo. Quizás me auto impuse una presión que no era buena para mí. Había jugado mi último partido en México a finales de noviembre y entre que llegas y no entras, hay un lapso de varios meses que te cuesta. Quería dar mi mejor versión pero llevaba 70 minutos en 4 meses y así es imposible. Me costó, pero logré aceptar el papel que me tocaba, me serené y traté de ayudar desde esa perspectiva.

–¿Cuándo se dio ese click que nos ha permitido ver de nuevo al verdadero Borja?

–El partido contra el Tenerife. Quizás era lo que tenía que pasar. Salí y tuve un par de acciones buenas. El fútbol son momentos y ahí noté que era el mío. Y luego es míster me da la oportunidad de jugar de inicio ante el Huesca, se lo agradezco, y me sale un gran partido. Ya no solo por el gol, sino que me sentí otra vez importante y ganamos. Estuve sereno en el campo, sin pensar demasiado. Ese partido me reforzó mucho.

–¿El momento más duro?

–Hubo varios complicados. Hubo algunos días en los que yo pensaba que podría haber tenido participación y no la tuve. Y eso te afecta. Pero el equipo iba bien y tratas de que no te altere, de sumar desde donde sea. Llegas el lunes e intentas estar con buena cara porque el ambiente es muy bueno y todos tenemos un objetivo bonito por delante. Había que ser humilde, trabajar callado y no pensar en las circunstancias personales.

–Lo del domingo pasado...

–Lo de Éibar fue mágico. Todo lo que pasó allí. El recibimiento, el partido, la clasificación, la celebración en el Tartiere... No me puedo ni imaginar cómo sería si todo acaba bien. Yo que soy de aquí y lo ves en tu familia, amigos... Esta situación es única, es por lo que he peleado mucho tiempo.

–¿Cómo lo vivió en Éibar desde el campo?

–En la primera parte solo pensábamos en nuestro partido, pero luego con el paso de los minutos empiezas a mirar a otros estadios. La parte final yo ya estaba en el banquillo, pendiente de todo. Estaban los fisios informando. Y había que cerciorarse bien de los resultados porque ya tenemos experiencias pasadas que no salieron bien. Luego decían que si el VAR estaba revisando un posible penalti para el Racing y otro para el Eldense... Yo ya no quería saber nada.

–Hace dos años también empezó el Oviedo ganando 0-1 en el partido decisivo contra Las Palmas con gol suyo, pero luego remontaron los locales...

–Sí me acordé, sí. Se pareció algo, con un gol tempranero. Por suerte esta vez sí acabó bien. La próxima vez intentaré marcar en el 90 (risas).

–¿Se esperaban un recibimiento como el de la noche en el Tartiere?

–Fue alucinante. Recuerdo un derbi, el año de Ziganda, que nos recibieron tras ganar en El Molinón. Son momentos únicos, de los que te vas a acordar siempre, pero ya estamos centrados en el Eibar. Ojalá haya otra celebración más grande dentro de poco.

–¿No es complicado cambiar el chip de esa euforia para competir el sábado?

–El míster es muy claro con su mensaje: El objetivo no es meterse en el play-off, es solo el primer paso. Nos hemos metido en el play-off con la idea de subir. No es sencillo, hay cuatro muy buenos equipos, pero lo lucharemos.

–¿Se le puede meter mano al Eibar?

–Sí. Analizando el último partido, que ya lo hemos hecho, tuvimos bastantes oportunidades. Creo que hay que entender bien el partido y ser conscientes de que es una eliminatoria. Ante dos partidos contra un rival así y con la vuelta en su campo hay que saber manejar los momentos. Hay que sacar un buen resultado ante nuestra gente e ir allí a morir en el campo.

–¿Al míster le gustó el partido del pasado domingo?

–Cree que hay cosas que podemos hacer mejor y que ya hemos analizado, tanto en la presión de la salida de balón como en aprovechar los espacios cuando sus extremos están por dentro, con el lateral abierto, y ahí podemos salir rápido para hacerles daño. Ellos te dan la sensación de dominio en muchos momentos pero creo que se les puede contrarrestar. Vamos a intentarlo y a ir con todo.

–¿Qué Tartiere se espera?

–El que nos imaginamos todos, el de las grandes ocasiones. A rebosar, con mucha ilusión. Nos va a hacer falta más que nunca el sentir el apoyo de la gente: en esos momentos en los que te someten, te quitan el balón y te tiran centros… Ahí vamos a necesitarles. Son importantes en el partido.

–Si el Oviedo pasa, ¿qué rival se pide?

–No estamos para pensar más allá, suficiente tenemos con el Eibar. Serían dos grandes rivales, pero de momento nos toca pensar más cerquita.

–¿Qué supone para usted compartir vestuario con Santi Cazorla?

–Santi es fundamental en todo esto que estamos viviendo. Esto involucra a todo el club, pero tener a Santi sentado al lado en el vestuario, que es uno de los mejores futbolistas españoles de la historia… Es una pasada. Cada día lo ves ahí y no te lo crees.

–¿Le animan para que siga otro año?

–Sí, claro. Y a él se le ve disfrutar. La mayor sorpresa es que en el campo ha hecho partidazos y nos hace disfrutar. Ojalá pueda volver en el play-off.

–¿Cómo es Carrión en el día a día?

–Muy cercano, dialogante, una persona muy normal. Coherente con lo que dice. Y con una idea de fútbol que se asemeja a la mía. Desde que llegó ha dado un vuelco a la situación. Estábamos abajo y ha sido épico lo que ha conseguido. Darle las gracias y ojalá esté aquí mucho tiempo.

–¿Cómo se ve desde dentro el trabajo de Jesús Martínez y el Grupo Pachuca?

–Es gente de fútbol y a la que le ha conquistado el Real Oviedo el corazón. Están poniendo de su parte, están súper ilusionados y pelean por llevar al equipo a Primera, que ojalá sea este año. Sino seguirán intentándolo sin descanso.

–Su futuro.

–En el Oviedo, claro. Ya tuve mi experiencia fuera y aquí estoy feliz. La razón principal de volver al Oviedo era para conseguir el ascenso y en ello estamos.

–¿Visualiza macar el gol del ascenso?

–Sí (risas). Ojalá sea el que sueño, que lo marco yo… Pero al final en un deporte como el fútbol en el que dependes de tantas cosas creo que de lograr ese éxito se ensalzaría el trabajo de todos, no solo el que marca ese gol. El objetivo es más grande que el sueño individual de cada uno. ¡Como si entra de rebote!

