Alegría, nervios y una boda azul en la previa del Real Oviedo-Eibar

Que el Real Oviedo se haya clasificado para jugar los play-offs es una alegría para muchos aficionados carbayones. Para otros, una complicación, aunque es cierto que Félix Manuel Fernández y María Fernández han sabido organizarse bien.

La pareja se casó ayer en Llanera. La fecha ya la tenían desde hace meses, por lo que, que el Oviedo jugara el play-off justo el mismo día en el que celebraban el enlace no se pudo controlar. Aún así, la pareja, junto a su hijo Martín de cinco años, disfrutaron de un bonito día en el que instalaron una pantalla en el restaurante, y, mientras bailaban, seguían a los azules. Tal es su pasión por el Oviedo que Fernández se puso la camiseta azul por encima del traje de boda.

Espectacular recibimiento al Real Oviedo antes de la ida del play-off contra el Eibar en el Carlos Tartiere. / Juan Plaza

Mientras, en la plaza Pedro Miñor de Oviedo no cabía ni un alfiler. Miles de aficionados abarrotaron los aledaños del Tartiere en la previa del partido más importante para la ciudad desde hace varias décadas. Allí estaban José de la Rosa e Iván Gómez, dos amigos, oviedistas de cuna, que estaban esperando para recibir al autocar de los jugadores azules. "Queremos ir a Éibar para el partido de vuelta, pero no sabemos si conseguiremos entradas. Ojalá subamos para bajarle los humos a Mbappé, aunque seguro que se parte un tobillo nada más pisar el césped del Tartiere. Aquí no puede jugar todo el mundo", bromeaban los amigos mientras apuraban la cerveza en busca de un buen hueco en el recibimiento.

De repente, el ambiente se tornó azul y rojo por culpa del bengaleo y el autobús azul apareció en escena. Allí estaban Olivia, Borja y Gonzalo Moro, una familia que esperaba ansiosa ver pasar a los jugadores. "Vamos a ganar, estamos seguros", decían.

Una vez pasó el autobús, muchos regresaron a la zona de los bares a pedir otro botellín de cerveza. Entre ellos, Samuel Castro, María Mayordomo, José Antonio Mayordomo, Guillermo Morán y Carlos Morán, que pronosticaron victoria azul con goles de los dos Borjas. No acertaron, pero disfrutaron de una buena tarde de fútbol. Seguro que Félix y María esperan que la alegría azul dure mucho, como su matrimonio.

Suscríbete para seguir leyendo