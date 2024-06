Jesús Martínez sufriendo en la grada, el look rompedor de Seoane y un vaso medio lleno: el bisturí del Oviedo-Eibar

Motivos para creer. Si antes del partido le hubieran preguntado a Luis Carrión si firmaba el empate, su respuesta, no es muy difícil de imaginar, habría sido un rotundo no. Por el contrario, es igualmente sencillo suponer que Joseba Etxeberría, técnico del Eibar, habría aceptado encantado. El caso es que el primer asalto en el Tartiere resultó nulo y Oviedo y Eibar se jugarán el miércoles a una carta el pase a la final en Ipurúa. El oviedismo tiene varios y fundados motivos para ver el vaso medio vacío. Empezando por los datos del Eibar como local, que meten miedo al pánico: los azulgranas solo han perdido tres de los veintiún partidos que ha jugado esta temporada en su estadio –contra Leganés, Espanyol y Burgos–, y, con 47 puntos sumados en Ipurúa, son el segundo mejor local de la categoría –solo por detrás del Valladolid–. Además, más allá del historial, el Eibar es un señor equipazo que llega, como dicen los modernos del lugar, con la flechita para arriba, en un estado de forma y confianza excepcional. El reto de ganar en Ipurúa es, pues, mayúsculo para la muchachada de Carrión. Pero mucho más complicado se antojaba imaginar a aquel Oviedo que vagaba por la cloaca del descenso allá por el mes de octubre jugando en junio por el ascenso, tanto que nadie en setenta años había logrado una remontada de tal calado en Segunda División. Al Oviedo le sobran motivos para creer que puede ganar en Ipurúa, faltaría más. Empezando por su propia trayectoria.

Jesús Martínez, un oviedista más. Ha tenido puntería. O parte de culpa en ello. O las dos cosas, seguramente. El caso es que Jesús Martínez, menos de dos años después de adquirir el Real Oviedo, ha tenido la suerte de poder vivir lo que el oviedismo lleva veintitrés años soñando: un partido por subir a Primera División en el Carlos Tartiere. De momento, Martínez ha cruzado un océano para ver cero goles. Pero cabe esperar que el mandatario mexicano, tras meterse entre pecho y espalda una kilometrada de tal calibre, acuda también a la vuelta en Ipurúa, donde muy mal tendría que darse para no se animase la cosa y cayese algún chicharro, quién sabe si oviedista. En el último precedente, hace justo una semana, se marcaron siete. A falta de goles, Martínez disfrutó de la mejor cara de una afición oviedista con la que no tardó en mimetizarse, sufriendo, bufanda azul al cuello, como uno más en la grada.

Añoranza del genio Cazorla. El sancionado Jaime Seoane se plantó en la grada del Carlos Tartiere con un "look" cuanto menos llamativo, muy de futbolista de este siglo. Camiseta y deportivas fucsia, vaqueros extragrandes y chaqueta vaquera, la ultramoderna apariencia del mediocentro contrastaba con el austero anorak corporativo que abrigaba a Santi Cazorla. A Carrión le hubieran venido fenomenal tanto el uno como el otro, eso seguro, en un partido en el que, entre tantos nervios, su equipo echó en falta cierta claridad en el último pase. Pero los mitos, en tardes como la de ayer llamadas a quedar para la posteridad, pesan un quintal y no hay en Segunda un tótem que merezca mayor veneración que el genio de Lugo de Llanera. El saber estar y el talento y la magia y ese no sé qué que tienen los elegidos como Don Santiago habrían regalado al Oviedo un plus del que, tiene pinta, tampoco disfrutará en la vuelta. Es lo que hay.

Jaime Seoane, ayer en el Tartiere. / LNE

La dupla Bastón-Alemão se quedó sin marcar. Una hora antes del partido, cuando el Oviedo reveló el once, quedó de manifiesto que a Carrión solo le valía la victoria. La alineación del binomio Bastón-Alemão podía interpretarse como una apuesta por tomar, en apariencia, la ruta más directa hacia el gol. La cosa, a juzgar por el cero en el marcador del Oviedo, salió rana. Bastón, desabastecido, apenas inquietó a Luca Zidane con un cabezazo tras una peinada de su tocayo en una acción de saque de banda. Más sustancia tuvo, no obstante, el partido de Alemão. Batallador, insistente, abarcando mucho campo, el armario brasileño volvió a poner su generosa carrocería al servicio del equipo. Alemão, a diferencia de Bastón, no precisa de goles para justificar su presencia. Ambos acabaron sustituidos, y fueron dos suplentes, Paulino y Bretones, los que despertaron el mayor ¡uy! del Tartiere cuando la cosa parecía ya finiquitada. La parada de Luca Zidane, sin embargo, obliga al Oviedo a marcar en Ipurúa. Queda por ver si en casa ajena Carrión repite apuesta o toma un camino alternativo.

Afición 1-0 Lluvia. Camisetas azules aquí, camisetas azules allá, que a ver si ganamos, que cuidado que el Eibar es cosa seria, que qué bonito sería subir después de tanto tiempo. En Oviedo ayer amanecieron hablando de fútbol hasta las farolas. Aunque el partido fue de tarde, el día se le hizo eterno a una afición que llevaba casi una semana –y lo que queda– comiéndose las uñas. Para amenizar la espera, media ciudad se echó a la calle desde bien pronto. La lluvia, huelga subrayarlo, no arredró a nadie. No faltó de nada: la previa con cervezas, el recibimiento con bengalas al autobús, el tifo de rigor. Una fiesta (casi) redonda.

