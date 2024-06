Un regreso justo a tiempo: Seoane regresa tras su sanción

Jaime Seoane está de vuelta. Luis Carrión podrá volver a contar con él tras cumplir el partido de sanción por acumulación de tarjetas el sábado en la ida del play-off en el Tartiere ante el Eibar. El Real Oviedo, que tendrá que vencer al conjunto armero el miércoles en Ipurúa (21 horas) si quiere pasar de ronda en la promoción de ascenso, tendrá de nuevo disponible a uno de los fijos en el once inicial.

Seoane ha jugado 38 de los 42 partidos de Liga, siendo clave en varias ocasiones. De esos partidos, 30 fueron partiendo desde el inicio. Suele ejercer el rol de mediapunta, aunque cuando Cazorla entra en los planes, el madrileño queda más retrasado y acompaña a Colombatto en la posición que suele desempeñar Luismi. Sin embargo, tiene un perfil mucho más ofensivo que el hombre del casco.

Trabajador, incansable y, sobre todo, silencioso, Seoane ha sido clave en muchas victorias de los azules, aunque puede que por no anotar o repartir asistencias parezca lo contrario. Pero su dominio del centro del campo y la búsqueda de los espacios suele ser vital para el conjunto carbayón. El mediocentro ha anotado cuatro goles y ha repartido dos asistencias de gol esta temporada. Además, ha completado 921 pases, siendo de los jugadores azules que más han cedido la pelota esta temporada, a pesar de no haberla comenzado de la mejor manera.

Seoane fue expulsado en su primer partido y no encontró su mejor nivel de la mano de Álvaro Cervera. Si bien es cierto que prácticamente todo el equipo tenía la moral baja en las seis primeras jornadas, puede que Seoane sea uno de los que pasaron por su peor momento en aquellos meses. El estilo fresco de Luis Carrión, lanzando al equipo al ataque, y la entrada de Cazorla en el once provocaron que Seoane empezara a encontrar su ritmo y el centrocampista se quedó como un indiscutible en el once.

El madrileño recaló en el club azul el pasado 4 de agosto. Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, pagó por él 2,5 millones de euros al Getafe, club al que pertenecía, para cederlo inmediatamente al Real Oviedo hasta 2027. Jugador crecido en el Real Madrid, pasó por todas las categorías inferiores llegando a debitar con el primer equipo en Copa del Rey ante el Fuenlabrada, sustituyendo a Kovacic. De hecho, llegó a viajar con los blancos para realizar la pretemporada en Estados Unidos y jugó contra el Bayern de Múnich, Fenerbahçe y Arsenal.

Pero el Madrid decidió darle salida y fue vendido al Huesca, donde jugó media temporada hasta que salió cedido al Lugo. Regresó con los oscenses a final de temporada, se quedó dos campañas en el club aragonés y de allí salió al Getafe por cuatro millones de euros, donde estuvo apenas una temporada. Ahora, si al Oviedo le va bien, podría regresar a Primera División, pero todo pasará por lo que suceda el miércoles en Éibar.

Cazorla podría volver a la convocatoria. El llanerense, lesionado desde el partido ante el Andorra, podría regresar a la convocatoria del miércoles en Éibar, aunque se prevé que sea únicamente como revulsivo para los azules. El medio no se ha recuperado totalmente, pero como él dijo, "forzaré hasta el final".