Desde el sur de Italia al Tartiere para unas horas con su Oviedo: el sorprendente viaje de Valentina

A las 7 de la mañana, Valentina salió de casa. Tenía que llegar a tiempo al aeropuerto de Nápoles. Allí tomaría el avión. Destino, Bilbao. Pero no era allí el objetivo principal, sino otro un par de horas más lejos en coche: Oviedo. Era allí donde su equipo, el Real Oviedo, jugaba uno de los partidos más importantes en mucho tiempo, el que le podía acercar por fin a la Primera División.

Aunque en realidad, para Valentina Mecca, italiana de Potenza, en la provincia de Basilicata, situada al sur del país, lo de la categoría es solo algo secundario. "El Oviedo es mi equipo y quiero que vuelva cuanto antes a Primera División porque es la categoría que le corresponde. Pero a mí me emociona cualquier partido. Como dicen allí: ya he vivido el barro", comenta tras su rápida y excitante experiencia en Oviedo.

La historia de Valentina con el club azul viene de lejos, concretamente de 2006, cuando cursó un año "Erasmus" en la capital del Principado. Le había pedido a un compañero de piso de Bilbao que le recomendara una ciudad española para estudiar, y este le indicó Oviedo.

Aterrizó en Asturias un 15 de septiembre, con el pistoletazo de salida a San Mateo. "Imagínate llegar a Oviedo el día que comienzan las fiestas...", dice ella para explicar cómo fue aquel flechazo que ya le marcaría en adelante. Lo del enamoramiento con el equipo azul no tardaría tampoco en llegar. "Cuando llegué no hablaba nada de castellano", cuenta, lo que resulta sorprendente: ahora es traductora y profesora de español. "La primera noche estaba en Gascona y vi a unos hinchas del Oviedo. Me acerqué, con vergüenza, y les pregunté donde podía comprar la entrada para el siguiente partido. Ellos me dijeron: ‘¿Italiana? Ven con nosotros’".

Así empezó el vínculo de Valentina con algunos seguidores del Fondo Norte, los mismos que el sábado le abrieron un hueco en el Tartiere para vivir de cerca un partido especial, diferente, festivo. Nada que ver con aquellas experiencias iniciales de 2006. Aquella fue una de las peores temporadas del Oviedo, que descendió de Segunda B a Tercera. "Vi todos los partidos en casa y muchos fuera", indica ella para reforzar aquello de que lo de la categoría es solo algo accesorio, no lo principal.

Al final, y aunque a las carreras, solo estuvo unas horas en Oviedo, la seguidora pudo disfrutar de un partido más en su estadio. El resultado pudo ser mejor, pero la eliminatoria sigue en el aire. Y para Valentina, otra experiencia para añadir a su amplio bagaje carbayón. "El Oviedo lo merece todo", dice ella como colofón ya en suelo italiano.

