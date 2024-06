Zapico cambió el azulgrana del Langreo por el del Eibar: así es la vida del asturiano que pasó 54 años en el club armero

"Cambié el azulgrana del Langreo por el del Eibar". Ángel Fernández Zapico (Langreo, 1951) es el asturiano más popular en Éibar. Llegó a la ciudad armera en 1969 y apenas unos meses después comenzó a convertirse en una institución en el club de fútbol de la ciudad, contra el que el Real Oviedo se jugará el pan el miércoles en Ipurúa (21 horas).

Zapico, recibiendo una camiseta firmada por los jugadores del Eibar el día de su jubilación. | LNE / Joaquín A. Cuesta

Zapico vio al Eibar crecer. Fue entrenador del juvenil, segundo técnico del primer equipo, delegado, directivo y utillero. Se jubiló en 2021 y el club le hizo un emotivo homenaje a pie de campo. Ahora ve los toros desde la barrera, pero pasea todos los días por el campo porque vive en sus aledaños. "Si no voy, algo raro pasa", comenta Zapico, nervioso por el partido del miércoles tras el empate en la ida en el Tartiere (0-0) de los suyos con el Oviedo.

Zapico, junto al por entonces entrenador del Eibar y actual campeón de la Conference League, José Luis Mendilibar. | LNE / Joaquín A. Cuesta

"Será un encuentro disputado y duro, parecido al visto el sábado en Oviedo. Son dos equipos que están muy igualados y la eliminatoria se decidirá por la mínima. El Eibar puede tener ventaja por el campo, pero lo veo todo muy igualado", dice Zapico.

Ahora se dedica a disfrutar de su jubilación, aunque si le necesitan, él acude raudo a la llamada del club de su vida. Tiene simpatía por los equipos asturianos al haber nacido en el Principado, aunque no se decanta por ninguno de los grandes. "Siempre he sido del Langreo, cambie un azulgrana por otro. No tengo preferencia por ningún equipo asturiano, pero me gusta que estén arriba. He tenido mucha relación con los utilleros de ambos equipos y me fastidia que el Oviedo haya estado tan mal", explica el langreano.

"Me llevo bien con Silvino (utillero del Oviedo) y con Jorge, el del Sporting. El otro día que vino Silvino fui al campo y estuve con ellos, pasamos un buen rato. Pero claro, tras 54 años en el Eibar, quiero que pasemos nosotros", asegura Zapico, que lleva viendo varios años que su equipo no es capaz de regresar a Primera. "Lo hemos tenido muchos años de cara y no se ha logrado. Nos falta ese empujoncito. Pero estamos contentos. Para nosotros era impensable hace unos años jugar en el fútbol profesional y estuvimos muchos años en Primera", indica el utillero, que, aunque no se decante por ninguno de los dos grandes de Asturias, cree que "llega mejor el Oviedo". "El tema está igualado, pero creo que ganaremos nosotros", pronostica Zapico, que dejó Langreo de joven para ser una leyenda en Éibar.

