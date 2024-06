Carrión no se conforma: "No quiero que esto parezca un gran éxito, tenemos que ganar la final"

El Real Oviedo se clasificó para la final del play-off de ascenso a Primera División. Lo hizo tras ganar a un gran Eibar al que Luis Carrión, técnico del Oviedo, quiso mostrar sus respetos tras el partido. Un técnico que no se conforma con lo de hoy, porque "hay que ganar la final".

El Eibar, un equipo que pierde con galones. "Me gustaría mostrar mis respetos hacia el Eibar. A César Palacios, que lo conozco personalmente y ha sido un rival durísimo. Han hecho un gran trabajo. Mandarles todo el animo que pueda".

El partido. "El partido ha sido plano en la primera parte. Nos ha faltado a lo mejor ser un poco más verticales, pero creo que teníamos bastante claro que el partido podría ponerse peligroso para ellos porque se podrían poner nerviosos. En la segunda parte, el equipo ha dado un pequeño paso adelante. No nos han generado mucho peligro y con el segundo, se ha calmado todo un poco".

El partido de Moyano, uno de los mejores. "Ha jugado espectacular, pero ha habido muchos. La gente que ha entrado del banquillo lo ha hecho muy bien, estoy contento por todos y por todo lo que llevan trabajado y sufrido".

Preferencias por el próximo rival. "Me da igual, quiero que pasemos nosotros. Bastante tenía con el Eibar. Analizaremos a los dos que nos puedan tocar".

El mérito de la eliminatoria. "Somos fuertes mentalmente y eso es lo más importante. Nos lo hemos demostrado a nosotros mismos. Hemos tenido lesiones y problemas y hemos seguido adelante. También con los árbitros y no nos hemos quejado. Seguiremos así en la final para hacer algo histórico".

La afición, un ejemplo. "Me ha sorprendido para bien, pero hace mucho que lo veo venir. Se notan las ganas en la calle y en el Tartiere. Tengo mucha confianza en el equipo. Creo que podemos pelear la final y ganarla. Confío mucho en mis jugadores. No hemos hecho gran cosa para celebrar hoy".

Quedan dos partidos. "Yo le digo mucho a los jugadores que hemos conseguido algo bueno, pero que si no ganamos la final estaremos otro año en Segunda y no queremos eso. El domingo tenemos que ganar: nos puede dar el acceso a Primera y es algo histórico. Los jugadores están por la labor. No quiero que esto parezca un gran éxito, tenemos que ganar la final".

La lesión de Borja Sánchez. "Estaba algo cojo e iba mal en la segunda parte. El típico bocadillo en el cuádriceps sin demasiada importancia".

El regreso de Cazorla. "Vamos a ver, si es por él arriesgará su físico. Hará todo lo posible para estar".