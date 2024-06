Ya hay precios para la final por el ascenso del Oviedo: consúltalos aquí

El Oviedo completó la machada y con un encuentro redondo eliminó al Eibar (0-2) y peleará por el ascenso a Primera contra el ganador del choque entre Espanyol y Sporting. Pase lo que pase, el choque de ida se jugará el domingo, 18.300 horas en el Carlos Tartiere y el club azul ya ha hecho públicos los precios. Son los mismos que en duelo ante el Eibar del pasado sábado.

Los abonados de categoría Oro, es decir, los que llevan más de 50 años siendo socios no pagarán para ver el encuentro. Los de Plata, con 25 años de antigüedad, tendrán que desembolsar 15 euros. El resto de abonados pagarán 20 euros. Todos excepto los abonados menores de 18 años, que podrán acceder al campo por 10 euros.

Además, el Club pondrá a disposición de los abonados oviedistas 5.000 entradas de acompañante a 40€ cada una. Cada abonado podrá adquirir un máximo de dos, de forma online o en las taquillas del estadio, hasta agotar existencias. (Los carnets de Bebé, No residentes y Proud of you no aplican).

El sábado a las 9:00 horas se liberarán masivamente todos los abonos que no hayan adquirido su entrada o hayan liberado su asiento previamente, pausándose la venta online de 9:00 a 11:00 horas.