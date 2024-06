Javi Rozada cita las claves tácticas del Eibar-Oviedo: "El partido está en el uno contra uno de los extremos con sus laterales"

Parto mi análisis subrayando que veo al Real Oviedo con muchas posibilidades de ganarle al Eibar. Creo en el trabajo de Luis Carrión, un entrenador que ha logrado algo importantísimo: conformar un equipo con personalidad. Este año, a diferencia de otros, el equipo ha sido valiente tanto en casa como fuera. De hecho, creo que mereció más puntos en los partidos a domicilio. No será sencillo ante un Eibar que es un gran conjunto, pero que tiene debilidades que el Oviedo puede explotar.

La clave, en las bandas. Hay un factor que al Oviedo le costó explotar el otro día: el Eibar sufre más en las bandas que por dentro. El partido está en el uno contra uno de los extremos azules con los laterales del Eibar. Que no les encaren tus laterales, sino tus extremos.

Los centrales del Eibar, tanto Arbilla como Berrocal, son fuertes defendiendo su zona, pero si les sacas de ahí… Si un extremo del Oviedo desborda al lateral, el central de su lado dudará si salir o quedarse. Ahí puede estar el partido. Que el extremo salga hacia dentro para buscar un tiro o gane la banda para un centro raso por delante. Y que se incorpore el banda contraria: así encajaron muchos goles este año.

Es un partido para que tus laterales, sobre todo Viti, puedan aparecer por dentro, ahí puedes sorprenderlos, pero insisto en que los que encaren por fuera sean los extremos. El partido está más en ese desborde en banda que en un centro y remate porque en este tipo de partidos la concentración es máxima y es muy complicado marcar de un servicio desde la banda.

Segunda línea. Creo que Seoane actuará un poco más adelantado y el Oviedo puede aprovecharse de esa intuición que tiene para cortar al espacio. Seoane tiene que aprovechar el espacio entre el lateral y el central de su lado porque les hará dudar. También Colombatto. Veo un partido que le puede favorecer para incorporarse desde segunda línea y buscar finalizaciones en la frontal. Sus pivotes, tanto Matheus como Nolaskoain, son muy listos. Pero será diferente al Tartiere. En Oviedo, la misión principal de los pivotes era defender. Ahora mirarán más hacia adelante. Si logras hacer ese corte a su espalda y entre lateral y central puedes tener las llaves del partido.

El partido de Borja. Son los extremos los que te pueden ganar el partido. A Borja y a Moyano, o Paulino, el que juegue, les pondría una foto de su marcador y les diría: encáralo las veces que haga falta. Y les aburriría a vídeos de los laterales, mostrando cómo defienden, cómo se perfilan. A Borja le tengo especial fe. Sé el tipo de futbolista que es. Es su momento. Le diría, ¿eres el Mago de El Requexón y quieres jugar en Primera? Pues ahí tienes tu oportunidad.

Personalidad. El Eibar hará su partido, también tiene fortalezas. Y puede que te lleve a unos contra uno por el campo. Ahí es donde el Oviedo tiene que mostrar su personalidad. Pedir la pelota. Si llegan los nervios y te dedicas a jugar en largo, estás muerto. Pero sé que no pasará porque en eso Carrión es un número uno.

Los peligros del Eibar. Soriano no puede jugar tan cómodo como el otro día. Yo optaría por meter uno más por dentro en vez de jugar con dos puntas y así Colombatto y Luismi estarías más cómodos, porque el media punta fija a uno. Soriano recibió demasiados balones entre líneas. Hay que amarrarle. Además, cuidado con Stoichkov. El otro día estuvo condicionado por la amarilla. Estuvo incómodo al ir a la presión, se notaba. Hay que vigilarlo, tiene muy buen pie y va al espacio. Y evitar faltas innecesarias. Aketxe, ya sea de disparo o de centro, es un peligro.

Orden atrás. No es un partido para volverte loco desde el principio. Hay que hacer un choque largo. Me gustó el mensaje que dejó Carrión en la rueda de prensa, eso de que ellos pensarán en que pasan con el empate. Cuando empatas en el partido de ida fuera de casa es normal pensar que lo tienes al alcance de la mano. El Eibar está confiado, solo hay que ver cómo celebró el empate. El Oviedo tiene que manejar los tiempos y saber sufrir cuando toque: habrá momentos en los que no tendrás el balón. Y manejar las emociones: ser consciente de que se pueden dar muchos escenarios.