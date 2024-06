Carrión anuncia la gran novedad del Oviedo para la final ante el Espanyol: Santi Cazorla irá convocado

Luis Carrión lo tiene claro. Quiere a Santi Cazorla cerca en un partido tan importante, uno que puede aclarar el camino del Oviedo a hacer historia. No esta claro que el internacional esté aún para disfrutar de minutos al no haber completado ningún entrenamiento con el grupo pero Luis Carrión quiere premiarle con la convocatoria y esta mañana, en la sala de prensa de El Requexón, confirmó que será la gran novedad en la lista. “Veremos cómo está estos días, pero quiero que esté cerca de mí, en el banquillo. Estará convocado; se lo merece”, dijo el entrenador azul.

El internacional se lesionó en el choque de la penúltima jornada ante el Andorra y desde entonces no se ha entrenado con el grupo. Ahora, ve la luz al final del túnel.

Carrión hizo referencia a la euforia que se ha desatado entre la afición carbayona. “Es lógico, tienes información de todo, pero no es malo que los jugadores vean la ilusión, pero debemos trabajar, ser fuertes y centrarnos en el partido. Algo muy básico: ser mejores que el rival. Entendemos que lo importante es lo que pasa en el campo, pero entendemos la alegría”, explicó el entrenador, que espera un duelo igualado: “Queremos mantener la portería a cero. Pero buscando su puerta. necesitamos ganar uno de los dos partidos. Los primeros partidos son más cerrados porque hay vuelta, pero intentaremos que no sea así. Ellos presionan alto, no les importa partir el partido. Aprovecharemos eso en nuestro beneficio. El Espanyol ha cambiado respecto al partido del Tartiere, jugaban en bloque medio, y ahora hacen variantes en salida de balón diferentes. En mi cabeza es un partido diferente. Ojalá el resultado sea el mismo. Estamos preparados para hacerles daño”.