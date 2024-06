El Espanyol se resiste a perder a El Hilali y presenta alegaciones por la roja ante el Sporting

El Espanyol presentó ayer alegaciones por la tarjeta roja que recibió su futbolista Omar El Hilali durante el descuento del partido del pasado jueves contra el Sporting en el Stage Front Stadium, según informó el club catalán a través de sus canales oficiales. El lateral blanquiazul fue expulsado en el minuto 91, tal como expulso el acta arbitral, por "realizar una entrada a un adversario, por detrás, con un uso de fuerza excesiva en la disputa del balón". La entidad periquita considera que la acción de su jugador no era merecedora de este castigo. El entrenador, Manolo González, exhibió un discurso práctico tras el encuentro frente al Sporting y destacó las opciones en la plantilla para relevar a Omar El Hilali en caso de que, finalmente, las alegaciones del Espanyol no prosperen en las próximas horas y no pueda jugar frente al Oviedo en la final de la promoción de ascenso.