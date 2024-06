Los héroes del 88 señalan el camino del ascenso del Oviedo: "Ha llegado la hora de pasar página"

La primera pregunta va directamente al dinero, para quitar del medio una curiosidad meramente materialista.

–¿Qué prima os dieron por ascender a Primera?

Carlos Muñoz es el primero en disparar.

–¡Un Mercedes!

Y, de inmediato, todos le miran extrañados. El goleador sigue: “Ah, ¿pero a vosotros no?”. Entonces es cuando captan la broma y todos estallan en carcajadas.

Han pasado 36 años desde que el Real Oviedo se encaramó al balcón del Ayuntamiento para brindarle a la afición el premio gordo, el regreso a Primera División. Ese ascenso de la 1987/88 sigue siendo el éxito más celebrado por cuantos recuerdan las hazañas azules. Y Vili, Tomás, Viti, Carlos y Thompson lo recuerdan como si hubiera sido hace un par de semanas.

"¿Os acordáis del bus?", dice Vili, mientras señala a una de las esquinas que dan acceso a la Plaza del Ayuntamiento. "Estaba tan abarrotado de gente que ni podía llegar hasta la puerta", añade el excapitán. "Del aeropuerto a Oviedo tardamos tres horas y media", puntualiza Carlos.

Los cinco protagonistas convocados por LA NUEVA ESPAÑA disfrutan del momento actual del Real Oviedo. Hay cosas que les recuerda a ese equipo rocoso, granítico, esculpido por Vicente Miera, que fue creciendo y creciendo hasta hacerse grande en la competición. Y abrazó al final el regalo más especial, ese ascenso con una fiesta como pocas se recuerdan.

Eso justo, la fiesta, despierta un debate improvisado entre los presentes. ¿Será mayor la celebración ahora en el caso de que el Oviedo derrote al Espanyol y ascienda a Primera? "Buf, aquello fue demasiado… No sé", duda Viti. Carlos tiene una teoría: "Es que entonces no era tan habitual echarse a la calle a celebrar. Por eso fue increíble lo que vivimos. Porque era una afición más prudente, más señorial... Ahora los chavales a la mínima se lanzan a festejar". Y el resto le da la razón.

Tras una breve charla en la misma plaza, toca enfilar las escaleras y subir a la primera planta del Consistorio, donde se les cede al paso hasta el balcón. Vili es el primero, claro: ejerce de capitán. "No había vuelto desde entonces", señala, con un tono melancólico. Le siguen sus compañeros. "¿No has traído el champán?", le suelta Tomás. "Calla, calla, que aquel día casi se me cae la botella", le responde.

Aquella fue la celebración más agitada del oviedismo. La de un equipo que volvía 13 años después a la máxima categoría. Nunca había costado tanto. Pero nada comparado a los 23 años actuales. De ahí que a los protagonistas de aquella hazaña se les pida un consejo, un detalle, algo que pueda ayudar a los chicos de Carrión a enfilar con éxito el doble enfrentamiento ante un Espanyol que parte sobre el papel con la vitola de favorito. Justo como aquel Mallorca que mordió el polvo ante el Oviedo de Miera.

Empieza Vili: "Nadie confiaba en nosotros, solo nosotros mismos. Sobre todo confiábamos en los goleadores, Carlos y Julià. Y demostramos que no éramos inferiores a nadie. Los jugadores ahora son muy listos y Carrión les está mentalizando de que vamos a ganar. Yo soy muy optimista".

Thompson lo tiene claro: "A los futbolistas de ahora les diría que crean en sí mismos. Están jugando muy bien, es un equipazo. Un conjunto muy completo y el entrenador es de diez. Compiten con alegría y eso se transmite. Fíjate que a pesar de que soy delantero me fijo mucho en los defensas y el portero. Los cinco de atrás te dan toda la seguridad".

Interviene entonces Viti: "Tienen que jugar con la motivación de que muchos de ellos no han jugado nunca en Primera y lo tienen al alcance de la mano. Que compitan con tranquilidad, pero con tensión. Tengo más miedo al partido de casa que al de fuera, que juegan más liberados".

Para cerrar, Tomás: "El Oviedo puede mirar al Espanyol de tú a tú, con confianza. Hay que ganar el de casa, eso sí me parece clave. Lo veo 60-40 a favor del Oviedo". Al final, todos coinciden en una día: "Queremos volver aquí. Ya toca pasar página".

Tras las palabras de aliento al Oviedo de b, los recuerdos imborrables y un sinfín de anécdotas, muchas de ellas que no pueden ver las luz (todas protagonizadas por Julià), los exfutbolistas se despiden con un abrazo. Pero antes, una última foto para el recuerdo, con los cinco en una réplica del Jeep Willys como el que se empleó en el Desembarco de Normandía. Es un gesto del oviedista Samuel González, ataviado con ropa militar al volante y que es un apasionado de las recreaciones bélicas, que hace de padrino en la boda de Andrés González y Carmen Fernández-Cid que tendrá lugar en el Ayuntamiento.

Vili, que hace de conductor, pone la frase a la despedida entre todos: "¡Nos vemos aquí dentro de 10 días!".

Suscríbete para seguir leyendo