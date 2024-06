Vallado de calles y más efectivos policiales, medidas para evitar riesgos en la final por el ascenso a Primera

El Real Oviedo y la Delegación del Gobierno celebraron ayer un encuentro con dos puntos principales en la agenda: organizar el dispositivo de seguridad de cara al duelo de mañana ante el Espanyol y estar alerta ante posibles aglomeraciones de aficionados en el caso de que la historia siga siendo exitosa para los carbayones. La reunión fue pedida por el club azul y encontró la comprensión de Delia Losa, delegada del Gobierno.

Existe inquietud en el club por los dos últimos recibimientos al equipo de madrugada tras el pase al play-off de ascenso, primero, y la clasificación para la final, el pasado jueves de madrugada. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales en las dos experiencias, pero la idea ahora es que desde la Delegación del Gobierno se coordine todo el dispositivo para asegurar la seguridad.

"En los recibimientos se producen aglomeraciones. La ilusión está desbordada y el exceso de entusiasmo lleva a situaciones peligrosas. El otro día fue una locura, con situaciones de riesgo. Y tenemos que tomar medidas: se va a vallar toda la calle y contaremos con una mayor intervención policial. Cuanto más concienciados estemos, mejor", indicó Jesús Álvarez, jefe de seguridad del club tras la reunión. "El conductor del autobús es un crack, pero se queja de que en esas situaciones no ve. La situación es muy peligrosa. Tratamos conjuntamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad evitar problemas, no queremos que nadie sufra un accidente o lesión y no hagamos nada", añadió Álvarez.

Hacía referencia el jefe de seguridad a las situaciones vividas tras los dos últimos encuentros ante el Eibar cuando, de una forma improvisada, los aficionados del Oviedo se citaron en la rampa de acceso al estadio cuando el autobús llegó con los futbolistas de tierras eibarresas.

En una línea similar se pronunció Delia Losa, que atendió las demandas azules. "Quiero hacer un llamamiento a la afición: es un día de fiesta, muy importante para todos, y no podemos oscurecerlo con acciones violentas o que pongan en riesgo la salud de las personas. Pensar que puede haber algo que tape la alegría de un día así sería imperdonable. Pido calma, prudencia y contención", expuso Losa ante los medios.

Además, indicó que "siempre que se declara un partido de alto riesgo tiene un dispositivo especial. Será un gran despliegue de profesionales policiales para garantizar la seguridad. Están todos en alerta, más de cien efectivos solo con Policía Nacional para controlar la seguridad. En función del movimiento, podrían ser incluso más".

Además del vallado y del incremento de efectivos policiales, estará prohibido aparcar el mismo día del partido, desde el hotel Monumental Naranco hasta el estadio, pasando por Alejandro Casona en todo el recorrido del autobús que transporta a los futbolistas por razones de seguridad.

El Oviedo, satisfecho con el contenido de la reunión y la postura tomada por la Delegación del Gobierno, estuvo representado en la reunión por Martín Peláez, presidente; Estela Díaz-Caicoya, directora de negocio y operaciones del club, y Jesús Álvarez, jefe de seguridad del Real Oviedo.