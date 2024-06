Carta abierta de Sergio Egea al oviedismo: “Verles así de ilusionados me hace inmensamente feliz”

Qué alegría me ha dado el Oviedo logrando ese pase tan merecido a la final por el ascenso. Es una oportunidad única para volver a Primera 23 años después y los que tuvimos el privilegio de trabajar en esa institución lo festejamos con mucho entusiasmo.

Soy optimista con cómo se puede dar la eliminatoria. Con todo el respeto del mundo al Espanyol, por supuesto. Pero hay muchas cosas que me hacen ver que se puede lograr.

Veo al equipo muy bien, con confianza en el juego, con actitud. Y con futbolistas con buen pie, con calidad. Siempre he dicho que este deporte es de los futbolistas, que ellos son los protagonistas, y los del Oviedo lo están demostrando esta temporada. Actúan con jerarquía en el campo y con honestidad. Se lo merecen.

Nada sería posible sin el papel de Luis Carrión y su cuerpo técnico, que han hecho una labor impresionante desde que llegaran a Oviedo en la jornada seis. Han ido siempre a más y la remontada ha sido increíble. Lo han logrado además con un juego vistoso, un estilo que ha logrado enganchar a mucha gente.

Y les acompaña, también, una directiva que sabe cómo funciona este mundo. Al Grupo Pachuca yo ya lo conocía de su exitosa etapa en México. A Martín Peláez, también. Son un grupo muy bien organizado, disciplinado y que cosecha éxitos desde hace muchos años en México con León y el club Pachuca. En Oviedo ya han demostrado en este tiempo que van por el camino correcto para llevar al equipo a lo más alto.

Pero por encima de todo, me alegro por la afición del Real Oviedo. La veo especialmente ilusionada en estos momentos, y es algo que me hace inmensamente feliz. Siempre tendré un recuerdo imborrable de todo lo que me dio la gente en mi etapa en Oviedo, la más bonita de mi carrera. Ellos se merecen más que nadie volver a Primera porque sienten los colores como nadie. Esta felicidad que da el fútbol hay que disfrutarla cuando se puede.

Está claro que la final no será nada sencillo. Porque el rival, el Espanyol, es un grande del fútbol nacional y parece que justo ahora está pasando por el momento más dulce de la temporada. Ellos buscaban el ascenso directo, ese era su objetivo esta temporada, pero ahora se encuentran con que tienen la solución a solo dos partidos.

Jugar primero con la ayuda del Carlos Tartiere es algo que me gusta. Yo siempre digo que quiero jugármela fuera de casa. Al Oviedo ya le salió bien contra el Eibar. Y siempre me acuerdo de lo que nos pasó a nosotros en aquel increíble día en Cádiz. El 1-1 de la ida parecía que les daba ventaja a ellos, pero supimos leer aquel partido y triunfar. Ojalá ahora sea igual.

En resumen, creo en este Real Oviedo, en su entrenador, en su plantilla y, por supuesto, en el apoyo de su fiel afición. Les deseo lo mejor a esta gran institución, a la estoy mandando fuerza desde la distancia. Les tengo mucha fe. Ojalá se dé el ascenso por fin a Primera División. ¡Hala Oviedo!

