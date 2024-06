Luis Carrión cree en los suyos: "Desde que llegué al Oviedo creí en luchar el ascenso"

El Real Oviedo llega a Barcelona con una imporante ventaja. Los de azul vencieron al Espanyol en casa por 1-0 en un encuentro en el que el equipo pudo ponerse 2-0, pero el VAR aguó la fiesta. Luis Carrión, técnico de los carbayones, se mostró orgulloso tras un partido en el que su equipo no se encerró atrás después del gol de Alemao.

Un equipo que no se conforma con el 1-0. "De las cosas que más me ha gustado del partido. Metimos el gol y fuimos a por más. Nunca hay que proteger nada, y si eso te cuesta perder, pues nada. Entiendo que la mentalidad cambia. Si quieres más, hace que el día a día sea mejor. Se reduce todo a lo de siempre, hacer una buena semana. La ventaja está, pero tendremos que ser mejores que ellos en la vuelta".

El fuera de juego a Masca. "No la he visto. Me han dicho que es por un pie y tendremos que acatar la decisión".

Carrión cogió al equipo como colista. "No es algo que me pare a pensar demasiado. Estábamos lejos cuando llegué, pero me he parado a ver todo el año a analizar a los rivales. Ahora hay un poco más de ruido pero es lo mismo. Trataremos de ver lo que puede hacer el Espanyol y adaptarnos a ello. Iremos a Cornellá a ser mejores que ellos".

El rival. "Nosotros sabemos que el Espanyol es une equipo capacitado para todo. Estamos preparados para eso, pero nosotros también somos capaces de todo. En la primera parte nos ha costado y en la segunda estamos mejores. Me voy contento habiendo sido mejores que el Espanyol. Creo que ellos son un buen equipo. Hay mucha presión y se nota. Nos han apretado mucho y saben lo que hacer. Hemos estado muy bien en la vigilancia y en los duelos. En la segunda parte no es que hayan dado un paso atrás, pero han habido más espacios".

El ascenso. "Yo lo quiero más que nadie. O por lo menos igual que el rival. Ellos son un club histórico, pero nosotros también. He peleado todo el año contra eso. No somos menos que nadie. Los dos peleamos por volver a Primera y trataremos de poder ser mejores para ascender. Tenemos mucha hambre y ganas de crecer".

El estilo de juego. "Mantener la portería a cero es importante, y el cómo se hace, también. Nos ha costado la salida, con algunas pérdidas. Trataremos de mantener la portería a cero pero atacando y siendo mejores que ellos".

Su llegada al Oviedo. "Desde que llegué creo en el objetivo. 'Este equipo tiene potencial para estar arriba', dije. Ahora pienso igual y soy muy pesado con esto, pero creo que hay que ser mejores y punto. Yo me centro en esto. Me preocupa mucho que mentalmente nos sintamos igual de buenos que el rival. Tenemos que competir al cien por cien".

Las lesiones. "Paulino ha tenido una molestia en el aductor y Borja no ha podido jugar. Ellos suman mucho para el equipo y somos una pequeña familia. Iremos juntos hasta el final".