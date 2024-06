Alemão, el hombre gol: "Debemos aprovechar esta ventaja"

Alemão, el hombre gol del Oviedo, pudo hacer ayer el gol del ascenso. Todo depende de lo que suceda en Barcelona, aunque de momento, la eliminatoria la ha puesto él de cara. Por ello se siente "bien" y "muy contento", tal y como dijo ayer tras el partido.

"La plantilla ha hecho un gran trabajo y ha salido todo según lo entrenado. Nos queda por delante un partido muy difícil y tendremos que prepararnos para disputar cada balón", dijo el ariete brasileño, orgulloso del día a día del equipo. "Trabajando hemos salido del descenso. Conseguimos esta bala en el play-off y seguiremos así para llegar lo más alto posible", indicó.

"Me acabo de dar cuenta de que podría ser el gol del ascenso (risas). Tenemos esta ventaja y tenemos que aprovechar echándole ganas, porque si no las ponemos, estaremos en problemas. Tenemos que pelear todos los balones y no dejar que se crezcan", comentó un Alemão emocionado con la afición azul. "Cuando marqué vi a la gente llorar. Fue un momento muy especial que disfrutaré hasta mañana (por hoy), pero a partir de las 10 horas, a volver al trabajo", explicó. Respecto al casi gol que le dio a Masca dijo: "Fue un buen pase, una jugada muy rápida que pudo poner más ventaja".

"Esta temporada ha sido complicada, y el final cambia la vida de las familias por el ascenso. El técnico siempre nos dice que todos somos importantes y que tenemos que estar enchufados en el objetivo. Trabajo duro y no fijarnos y quien juega mucho o poco. Queda un partido para hacer historia", alegó el brasileño antes de regresar al trabajo de cara a la última final de Barcelona.