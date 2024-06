La ciudad más allá del Carlos Tartiere: El fútbol vuelve a Oviedo "Del revés"

Lo raro es que sea raro aprovechar una tarde de domingo con buen tiempo, una de las primeras en Oviedo con la temperatura rondando los veinte grados y sin la necesidad de sacar el paraguas, para merendar en grupo en un espacio tan agradable como el del Parque de Invierno. No pasa nada. El ser humano ajeno al fútbol asume con naturalidad su lugar en el mundo y sabe que en momentos como el que vive ahora la ciudad ha de mantenerse al margen, unirse a otros de su misma especie y aprovechar los espacios que el resto de la sociedad deja libres.

Covadonga Santirso y Marta del Busto, en el cine Foncalada. / A. L.

En el mapa de Oviedo, las zonas libres de fútbol ayer se situaban sobre todo en los parques y en las partes más alejadas del Carlos Tartiere y de los bares que replicaban el espectáculo que se desarrolla allí. En lugares como San Lázaro, un viandante pasea el perro ajeno a todo mientras una mujer se come las uñas, emocionada, observando en la pantalla gigante de una terraza a Melendi cantar justo antes de que diera comienzo del partido.

La senda de Fuso, ayer durante el partido. / A. L.

El paseo por el Oviedo ajeno al fútbol comenzó por la plaza de la Escandalera, donde un grupo de folclore asturiano ameniza la tarde ante un público amplio de gente sentada. Aún se ve alguna camiseta del Oviedo, pero nada que ver con los ambientes de las zonas más calientes. Son todavía las seis menos veinte y la siguiente parada por la zona libre está en Foncalada, en los cines que se han abierto recientemente en el centro de la ciudad. Pero allí no hay solo disidentes, también hay algún que otro futbolero enloquecido que ha encontrado en una película la mejor forma de pasar la tensión de un momento como un play-off de ascenso a Primera.

La calle Gil de Jaz, de Oviedo, sin gente. / David Cabo

Y muchos niños. Ayer, a las seis de la tarde, este cine de Oviedo daba el preestreno de uno de los grandes éxitos entre el público joven y no tan joven: la segunda parte de "Del revés", extraña traducción de "Inside Out". De hecho, tal era la expectación que Javier Leiva, taquillero del cine, se dedicó con amabilidad a informar a todos los que llegaban sin entrada de que no quedaban más localidades disponibles. El que sí la tenía era el pequeño Santiago Sánchez, que llegó al cine ataviado con una camiseta del Oviedo junto a su padre Roberto y a su amigo Álvaro Díaz. "No es que sea muy futbolero, pero viendo lo que está viendo tenía la camiseta en casa y se la puso", explica el padre. Lo importante para ellos, en cualquier caso, era el preestreno de la última de Pixar, en la que los personajes tienen nombre de emoción: Alegría, Tristeza, Temor, Desagrado y Furia. Todo esto lo tenían también en el Tartiere.

Por la izquierda, Josefina y Carmen Llaneza, Marga Esteban y Teresa Gómez, en el Parque de Invierno. | / A. L.

Entre las que apostaron por darle la vuelta a su pasión azul estaban Covadonga Santirso y Marta del Busto, de 28 años, que llegaron al cine con camiseta y bufanda del Oviedo. "Compramos las entradas para ver ‘Del revés’ antes de saber que se iba a jugar este partido hoy (por ayer), además, no conseguimos entrada para ir al campo, de haberla encontrado hubiéramos ido, pero al no tener decidimos aprovechar y así pasamos el rato con menos nervios", explica Covadonga. Marta esperaba ser capaz de "concentrarme en la película" y, eso sí, al terminar: "Saldremos corriendo a un bar". Tienen 28 años y llevan "siguiendo al Oviedo desde que estaba en Tercera, verlo en Primera sería increíble".

Javier Leiva, el taquillero, no nota una diferencia excesiva entre este domingo y el resto en cuanto a la afluencia de público. Además del estreno de "Del revés", este cine ofrecía a la misma hora "Siempre nos quedará mañana", con "más de media sala llena", puntualiza Leiva, y "La última sesión de Freud", que "lleva tiempo en cartelera y la hemos puesto en una sala pequeña, así que en esa no habrá mucha gente".

Empiezan las películas y el siguiente punto ajeno al fútbol, este del todo, es el Parque del Invierno. Antes de llegar, cruzando el Campillín, cuando el partido está a punto de comenzar, una mujer llora desconsolada mientras habla por el móvil. El fútbol está fuera de esta ecuación. Ya en el Parque de Invierno reina el silencio. La gente camina, pasea al perro, corre y hasta se reúne a pasar la tarde. Es el caso de Josefina y Carmen Llaneza, Marga Esteban y Teresa Gómez, que han decidido aprovechar la tarde para "celebrar la vida": "No nos gusta el fútbol, pero no tenemos nada en contra y ojalá que suba el Oviedo". Lo único, puntualiza Teresa, "lo de los voladores a las cuatro de la mañana...".

Está terminando la primera parte y comienzan a caminar por la senda de Fuso David González y Dolores García. "No nos gusta el fútbol", dicen, encogiéndose de hombros. Son otros dos ovetenses disidentes que no quieren que se divulgue su imagen. Al salir de allí, calma tensa por el parque de San Francisco y, sobre todo, por la Losa, donde, a mitad de la segunda parte, dos oviedistas, con la cara pintada, la ropa azul reglamentaria y la cara descompuesta reconocen que vienen del campo: "Hemos tenido que salir, no aguantamos más la tensión". Dan ganas de mandarlos a ver "Del revés", que dicen que sirve para aprender a gestionar las emociones. Se perdieron el gol del Oviedo.

