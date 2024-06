El estilo Carrión, espectadores de lujo y un estadio que se despide a lo grande: lo que no se vio del triunfo del Oviedo

El estilo Carrión, a un paso de tocar la gloria de Primera

Un peldaño más. Tan solo uno para que los azules recuperen el lugar que el Real Oviedo abandonó hace veintitrés años y al que la afición azul está deseando regresar. El conjunto carbayón venció ayer convincentemente al Espanyol por 1-0 en un partido que podía haber terminado con dos goles de ventaja para los azules, pero en el que el VAR aguó la fiesta tras un gol de Masca en fuera de juego. Sin embargo, ahora mismo, el resultado permite soñar con un Oviedo de Primera División. Aunque conviene ser cautos, tal y como dice el técnico, Luis Carrión.

Se lesionó Paulino a los pocos minutos de comenzar el partido. Se chafaban los planes del entrenador catalán, aunque el buen fondo de armario permitió que el Oviedo casi no notase el cambio. Entró Dubasin por el cántabro, que a su vez jugó, previsiblemente, por la lesión de Borja Sánchez. La primera parte fue la típica de un partido de play-off: ambos conjuntos sentían la presión y los nervios y el partido se tornó a bronco tras un par de llegadas al inicio por parte de ambos conjuntos.

Sin embargo, Carrión supo dar con la tecla al descanso y su equipo comenzó a llegar a meta rival. Una dinámica esta, la de las segundas partes azules, que se viene repitiendo todo el año. Cuando Alemão anotó, el equipo, ni corto ni perezoso, siguió asediando la meta rival. Al más estilo Carrión. Un estilo que, de momento, es de Primera División.

Barbón y Martín Peláez, abrazados. / LNE

Espectadores de lujo: Barbón, un hincha más en el palco del campo de La Ería

El presidente del Principado, Adrián Barbón, asistió ayer al encuentro de los azules en el Tartiere. Allí se encontró con el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, con el que mantuvo una larga charla. También tuvo tiempo para hablar con Jesús Martínez, máximo accionista del club y líder del Grupo Pachuca, con el que tuvo un encuentro en el antepalco del municipal carbayón. En las gradas, Barbón se sentó al lado del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y una fila por debajo de Álvaro Queipo, líder de la oposición en la Junta General del Principado. El presidente asturiano se mostró muy emocionado cuando sonó el himno de Asturias en el campo, y aprovechó para animar a la afición azul en su camino a Primera División por sus redes sociales. "Os deseo toda la fuerza para rematar la faena", escribió.

Borja Bastón, ayer, en el Carlos Tartiere. / Irma Collín

El estadio se despide a lo grande: 29.297 espectadores en el último partido de la temporada en el Tartiere

El Real Oviedo jugó ayer el último partido de la temporada en el Tartiere. Ya lleva dos más en casa que los otros dieciocho equipos que no han jugado el play-off. Un campo que ayer batió, posiblemente, ya que faltan datos oficiales de cuando el equipo no estaba dentro de las competiciones profesionales, récord de asistencia con 29.297 espectadores. El municipal carbayón ha visto de todo esta temporada. Desde un mal arranque liguero a las órdenes de Cervera en última posición de la tabla, hasta el gol de Alemão que podría certificar que el Real Oviedo sea equipo de Primera División la temporada que viene. Un campo que llegó al mundo siendo un gafe con el descenso de 2001 –jaula nueva, pájaro muerto, como se suele decir–, y que podría deshacerse del gafe el próximo domingo, si sus inquilinos ganan o empatan en el Stage Front Stadium de Barcelona.

El enfado del día: el entrenador del Espanyol dio una rueda de prensa tensa

Manolo González, entrenador del Espanyol, salió fastidiado del partido por no haber rascado un marcador favorable en Oviedo. "Hasta el gol no hemos notado la presión del público. En el Molinón pasó lo mismo. Pero encajar un gol nos pone en una situación complicada", dijo el entrenador perico. Entonces se le preguntó sobre del gol de Masca, anulado "por un pelo", según un periodista. González se mostró molesto con la pregunta. "¿Ha sido fuera de juego, o no? Claro que nos vamos jodidos, pero podrían haber sido cinco goles. Después del 1-0 nos hemos quedado tocados y nos podría haber costado la eliminatoria", explicó.

Gragera pasa de líos: el ex del Sporting siente el Oviedo "como uno más"

José Gragera, mediocentro del Espanyol, conoce a la perfección lo que es jugar un partido en casa del Oviedo. Eso sí, la cosa cambia mucho si no se va vestido con la camiseta rojiblanca. El ex del Sporting cuajó un buen partido ayer y fue el encargado de contestar las preguntas de los medios tras el encuentro. Como es lógico, los periodistas le preguntaron sobre el sentimiento de haber podido ganar al Real Oviedo en el Tartiere para subir a Primera División habiendo salido de Mareo. Sin embargo, el medio fue cauto.

"Estamos muy molestos porque teníamos que haber ganado este partido. Ahora no queda otra que ponerse a trabajar para que el próximo domingo podamos darle una alegría a nuestra afición, que seguro que hará de nuestro campo una caldera. Jugar en Oviedo me da lo mismo. Fuera el equipo que fuera tendría las mismas ganas de ganar para subir", dijo un Gragera muy comedido.

