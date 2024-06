Locura azul con el triunfo del Oviedo: baños en la fuente, abrazos, lágrimas de felicidad...

"Me he cortado y mi sangre sale azul desde el día en que mi padre me llevó al Carlos Tartiere". Un verso con el que se identifica gran parte del oviedismo, hinchas del equipo carbayón por herencia familiar, que ahora tienen la oportunidad de ver volver al equipo de su corazón a lo más alto del fútbol español.

Versos que a su vez entonó Melendi ayer en el municipal carbayón antes de comenzar la ida de la final del play-off entre Oviedo y Espanyol.

Las 29.297 personas que acudieron ayer al Tartiere para animar al equipo pudieron disfrutar de un espectáculo como pocos se recuerdan dentro del campo del Real Oviedo. Para empezar, la banda de gaitas Ciudad de Oviedo interpretó el himno de Asturias, momento en el que se podía ver a la gente emocionada, con el pañuelo para secarse las lágrimas. Lo hicieron bajo la atenta mirada de Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, además de algún líder de la oposición, como Álvaro Queipo, del PP. Toda la grada se puso en pie y se llevó la mano en el corazón, justo antes de que saliera Melendi a cantar el famoso "Volveremos". Entonces, el Fondo Norte desplegó un tifo en el que se podía leer "Lucha, Oviedo", en el que colaboraron todas las gradas del municipal ovetense. Melendi, con lágrimas en los ojos, salió a cantar el "nuevo himno" del Oviedo, que fue coreado por todas las gargantas presentes.

Noé Menéndez

Melendi chilló, animó y corrió. Se dejó los cuernos por el Oviedo de su alma y se retiró entre sonoros aplausos. Se marchó ovacionado como se van los grandes y los gaiteros tocaron el himno oficial del club azul. Miles de bufandas se movieron entonces en las gradas entonando la misma sonata de todas las semanas.

Entonces, empezó el partido. Las 29.297 gargantas se dejaron la voz para ver al Real Oviedo intentar ascender a Primera. Aunque da igual el motivo. Como dice la afición azul, "en Primera o en Tercera, yo te quiero Oviedo".