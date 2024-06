"No somos unos faltosos...": Barbón contesta al periodista asturiano Paco González por un comentario sobre la región

Adrián Barbón, presidente del Principado, contestó esta mañana por redes sociales a Paco González, periodista asturiano de la Cadena Cope y declarado oviedista. González, presentador de Tiempo de Juego, destacó el pasado domingo en la radio el ambiente vivido en Oviedo por el partido ante el Espanyol de la ida por el play-off de ascenso a Primera División (1-0). "Jamás he visto al estadio así: el color, el sonido, la grada llena de gente joven. Fue tremendo", aseguró el locutor, que añadió. "Asturias no es una comunidad que pueda presumir de mucho, de un gran futuro económico o generar empresas que atraigan. Escuchar el himno de Asturias, es que me quedé emocionado".

Esa es la frase que parece no haber gustado a Barbón, que esta mañana contestó en redes sociales al periodista. "'Asturias no puede presumir de mucho'", dice. Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro...y que no somos unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo", escribió el Presidente en sus redes sociales. Paco González es un periodista nacido en Tineo y declarado oviedista que presenta desde hace varios años Tiempo de Juego.