¿Llegan Cazorla y Borja a tiempo al duelo de Cornellá? Así está la situación de los lesionados

Cada cabeza se sitúa en el partido de Cornellá y Carrión trata de recuperar la rutina de todas las semanas. Y como lleva sucediendo todo el año, es inevitable desviar la mirada hacia el parte de bajas. Paulino de la Fuente ha sido el último en caer en una temporada que, no debe olvidarse, está marcada de una forma notable por los numerosos problemas físicos. Pero a Carrión y sus muchachos les da igual. El entrenador siempre ha pregonado que las lesiones solo son una oportunidad de ver a futbolistas menos importantes y su planteamiento no cambiará ahora a tan poco del final.

Dicho esto, hay una situación que preocupa especialmente al oviedismo: la de Santi Cazorla. El internacional cayó lesionado en la penúltima jornada de Liga, ante el Andorra, y sigue recuperándose para tratar de estar en Cornellá ayudando en el terreno de juego. Pero no lo tendrá fácil.

Ayer, en la primera sesión de la semana en la ciudad deportiva, enfilando ya la última de entrenamientos en la temporada más larga que se recuerda, Cazorla se quedó en el vestuario acentuando esa sensación de incertidumbre. La lesión no es sencilla de recuperar, pero lo que parece seguro es que formará parte de la lista, como ya sucedió el domingo en el Tartiere.

El que no estará será Paulino de la Fuente, que tuvo que pedir el cambio a los 30 minutos y se fue con lágrimas en los ojos. El club no ha comunicado nada sobre su estado, pero parece que la lesión le dejará fuera, salvo milagro, de lo del domingo en Barcelona, y Carrión deberá buscarle reemplazo en el once.

El que es el recambio más natural es Borja Sánchez, que sigue entre algodones tras no haber podido participar en el choque del domingo. El canterano sufrió un golpe con Stoichkov en la primera parte del duelo de Ipurúa que le dejó lastrado el resto del partido. Carrión le sustituyó en el segundo tiempo, y la esperanza es que pudiera estar el domingo sobre el verde, pero el dolor fue a más y no pudo si quiera calentar en el choque de ida ante el Espanyol. Ahora, la esperanza es que vaya incorporándose al grupo a lo largo de la semana y esté en condiciones de aportar en el duelo más decisivo en años. Ayer, de momento, solo hizo carrera con los titulares ante el Espanyol y se le vio con un aparatoso vendaje en su muslo izquierdo.

El equipo disfruta hoy del único día de descanso esta semana y regresa mañana al trabajo en la ciudad deportiva.

