Melendi, fichaje sobre la bocina por el Oviedo: así se fraguó un momento histórico en el Tartiere

No aparecía en la escaleta, por si pasaba algún imprevisto y había que cancelar. Fue un fichaje exprés, recién llegado para la ida de la final del play-off del ascenso a Primera División. El Oviedo reclutó para la cita más esperada al cantante ovetense Melendi, ya "Ramón" –así es su nombre de pila– para muchos en la entidad azul. Fue Martín Peláez, presidente del Oviedo, el que gestionó que Melendi estuviese en el Tartiere y cantase el "Volveremos", el himno no oficial del oviedismo desde 2006.

Y el momento quedó inmediatamente grabado para la historia del nuevo Tartiere, con todo el estadio de pie entonando la letra de la canción. Se recordará durante generaciones. Melendi salió emocionado al campo, sin poder contener las lágrimas, enfundando en una camiseta de Borja Bastón. Y empezó: "Me he cortado, y mi sangre sale azul, desde el día en que mi padre, me llevó al Carlos Tartiere…". Y Melendi señaló al palco, donde estaba su padre, que fue quien lo hizo del Oviedo. El cantante tiene una gran relación con parte de la plantilla del Oviedo, con la directiva y con el cuerpo técnico de Carrión, que es lo que explica su aparición estelar. Ese vínculo empezó a hacerse fuerte hace pocos años, con la llegada de Pachuca, en septiembre del año 2022, dando continuidad a los lazos que le unen con Arturo Elías, exmáximo accionista y seguidor del cantante.

Con Martín Peláez, presidente, la relación es fluida y directa. Por eso, convencerle para cantar ante el Tartiere fue relativamente sencillo. En los últimos años, el "Volveremos" ya es una canción habitual, pero nada comparado con lo del domingo. Melendi recorrió todo el campo, pidió apoyo al público y, seguramente fruto de los nervios, se confundió en alguna estrofa. Nada que no se pudiese arreglar. Los jugadores escucharon la canción desde el túnel de vestuarios. Ahí se empezó a gestar la victoria. "Es increíble (el ambiente en el Tartiere). 23 años luchando por esto, se ve muy difícil porque la Segunda es muy complicada y cuando llegas a este punto, te sientes un equipo fuerte, dominador y justo merecedor de la victoria ante el Espanyol", aseguró el cantante en la Cadena Ser tras el partido. "A veces las personas piensan que las personas es algo frívolo. Mi padre estaba en el campo, lo conseguimos traer y no fue el mejor año de su vida… El fútbol no es solo fútbol. Yo vi a mi padre en el antiguo Carlos Tartiere y sentí muchas emociones", recalcó.

"Cuando lanzamos la canción, pensar en ascender a Primera era un poco irreal. El Oviedo es su afición y aspiramos a lo máximo. Si no es este año, será el siguiente. Somos carne de Primera y siempre lo hemos sido", aseguró poco después de la victoria, rememorando su relación con el Oviedo. "Mi padre me hizo socio en 1985 y mi jugador favorito siempre ha sido Carlos, que remataba todo. Era increíble, un grandísimo jugador", finalizó Melendi, que se plantea acudir al partido ante el Espanyol el domingo. El sábado da un concierto en Zaragoza. "Estoy a tiro de piedra, ya veremos, ya veremos".