La opinión sobre la improvisada explosión de oviedismo en la previa ante el Espanyol: La Champions del parque

En el parque de La Florida se concentra el mayor número de niños y niñas por metro cuadrado de todo Oviedo, según un prestigioso estudio de la Universidad Meloacabodeinventar. El invierno es para los valientes, pero al mínimo rayo de sol el parque se colapsa de chavales. Los lunes y los miércoles, de la que llevo a los guajes a la piscina, pasamos por delante del parque y ahí empieza nuestra particular Champions: cada niño con una camiseta del Real Oviedo es un gol a favor; cada niño con una zamarra de otro club, de cualquiera, es un tanto en contra. Hay días en el que el asunto está reñido, Bellingham y Halaand no dan un balón por perdido, pero lo habitual es que acabe en goleada azul. La cosa es que aún no hemos perdido partido en toda la temporada. Estamos invictos. Ríete tú del Leverkusen de Xabi. Y ese pequeño detalle es oviedismo. Es identidad. Y conviene cuidarlo con el mismo esmero con el que se lucha un ascenso.

Lo vivido el domingo en el Tartiere es ya historia del Real Oviedo. Lo ajeno al fútbol, concretamente. Difícil elegir un momento como símbolo en un día tan emotivo, pero casi todos coincidiremos en el "Volveremos" de Melendi como la mejor campaña de publicidad nunca ideada por el Real Oviedo. Por el momento, por la repercusión, por su difusión a nivel nacional. Cada detalle encajó como un puzle de 30.000 piezas para firmar la escena perfecta, (ese gaitero entonando el himno…) como si hubiera un guion previo y un ensayo minucioso. Fue justo lo contrario. La mayoría de gente ni siquiera sabía que habría actuación. Fue una explosión sincera e improvisada de oviedismo. Como la que se ve en el parque día a día.

Quizás esa identidad nunca había desaparecido (cuando cuento a la gente de fuera que aquí a los niños primero se les hace socios y luego se les inscribe en el registro civil me miran con cara rara…), pero es innegable la colección de símbolos que se acumulan en los últimos tiempos. Cazorla volviendo gratis, el récord de abonados, una rampa del Tartiere convertida en una improvisada fiesta clandestina...

El club, refrescado con la llegada de Pachuca y la gestión de Martín Peláez (figura imprescindible), también ha trabajado de forma inteligente para ello. Desde la directiva al último empleado, pasando por comunicación, marketing y por los que en la sombra hacen que todo funcione, incluso una masiva venta de entradas online a la carrera. En día a día también se respira que es un año diferente. Único. Especial. Más azul.

Es verdad que al final todo se reduce a que la pelotita entre. Que el éxito absoluto depende, por ejemplo, de un resbalón de un central, un balón al palo o de un tipo delante de una pantalla soplándole a un pinganillo. O quizás no. Puede que no se reduzca a eso y que el ascenso sea solo una excusa más para echarse a la calle y mostrar tus colores.

Un resultado no va a cambiar el sentimiento porque eso va en el ADN. Aquí se celebró un gol al Mosconia con la efusividad del que conquista la Orejona. Cuidar este aspecto es clave para que el oviedismo siga creciendo sano. Y, de paso, para que los lunes y los miércoles sigamos ganando nuestra particular Champions de la que vamos a la piscina.

