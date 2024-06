Los padres de Carrión lo tienen claro: "Ojalá suba el Oviedo y nuestro hijo se quede"

Quizá un motivo para el optimismo del oviedismo de cara a la final por el ascenso de este domingo en Cornellá frente al Espanyol es la tranquilidad que aparenta Luis Carrión, técnico azul. Pero lo del catalán no es de pega. Está tranquilo de verdad. Lo avala su madre, Carmen Delgado, más nerviosa que su hijo por el desenlace de la temporada que podría acabar en éxtasis carbayón.

–¿Qué si Luismi (así conocen a Carrión en el ámbito familiar) está nervioso? ¡Qué va! Hablamos con él esta mañana, le pregunté cómo lo llevaba y nos dijo: ‘Tranquilos, tranquilos, yo de momento voy a llevar a los niños al colegio’. Es muy buena señal.

La madre del técnico de moda en el oviedismo, el que cogió al equipo en descenso y ahora lo tiene a un paso de Primera, pone el altavoz del teléfono y habla con LA NUEVA ESPAÑA del Carrión hijo, el de fuera de los focos. En la conversación también está Luis Carrión, padre del entrenador. Los progenitores, ambos de 69 años –nacieron el mismo día, un 15 de agosto de 1955– viven ahora una plácida jubilación en Cunit, un coqueto pueblo de Tarragona, tras toda una vida en Barcelona. Luis Carrión padre era ferroviario y Carmen Delgado administrativa.

Antes del fichaje de su hijo por el Oviedo, Asturias era para ellos "su segunda casa, estamos hermanados por Oviedo". Tiene explicación: la familia de Carrión se volcó hace varias décadas en ayudar a Manoli Hernández, una asturiana cuyo hijo, Víctor, muy amigo del entrenador azul, falleció de cáncer en 1991 tras tratarse en el hospital barcelonés Vall d’Hebron. Desde entonces las dos familias se volvieron inseparables y mantienen el contacto en la actualidad.

Por eso la llegada de Carrión al Oviedo pareció cosa del destino. Y en la capital ha encontrado su sitio Carrión. "Estuvimos en la plaza de Pedro Miñor en el partido ante el Eibar del play-off y ver como trataban a nuestro hijo nos emocionó muchísimo. Estamos muy agradecidos. Salía toda la gente a saludarle, le pedían fotos...En el Cartagena también lo querían mucho, pero nada que ver con esto. El ambiente que vimos en Oviedo fue increíble, es tremendo", explica la madre del entrenador, que hizo la previa en los aledaños del estadio e incluso portó una bengala. Los Carrión ven todos los partidos del Oviedo y también las ruedas de prensa de su hijo. "Todas, yo veo todas, y no me diréis que no es un señor, eh. No insulta a nadie, no ofende y nos sentimos muy orgullosos de él. Bueno, yo soy su madre, qué voy a decir...".

Los Carrión en la plaza Pedro Miñor, antes del partido ante el Eibar del play-off. / LNE

Su padre recuerda sus orígenes. "Siempre fue un loco del fútbol, aunque también estudió muy bien. Lo que le gustaba era competir. Cuando era muy pequeño tuvo un problema físico y nos dijeron que lo apuntásemos a natación, pero él no quería, porque decía que entonces no podría competir de verdad". La prueba de la predilección de Carrión por el fútbol la explica su padre con un ejemplo. "Con 14 años lo hicimos socio del Espanyol, pero no porque fuese seguidor, sino porque quería ver los partidos en directo. Luego fichó por la cantera del Barcelona y vino todo lo demás. Lo tenemos fuera de casa desde los 17 años, pero así es la vida del futbolista y del entrenador".

Los padres del técnico confían "a tope" en el Oviedo de cara a este domingo. "Pero no de ahora, de siempre, Luismi es un ganador y se ha acoplado muy bien en la ciudad", coinciden ambos. Su madre solo pone un pero: "A ver si me llama más, que últimamente...".

Los Carrión, insisten, ven feliz su hijo en Oviedo y eso lo consideran lo más importante. Ambos esperan, como la afición y el club, que siga el año que viene dirigiendo al equipo carbayón. "Ojalá que siga, ojalá. Yo creo que vamos a subir y Luismi seguirá, ya lo ha dicho", concreta su madre, que por sus nervios prefiere no ver los partidos del Oviedo en directo. "Se pone muy tensa, demasiado", concreta su marido. Ella lo admite. "Me los pongo repetidos y aún así me pongo nerviosa, pienso que nos pueden meter gol. Me pasó el otro día ante el Espanyol y eso que ya sabía el resultado"

Los Carrión irán el sábado a ver su hijo a Barcelona, estarán el domingo en Cornellá para poder ver el partido en directo y esperan regresar a Oviedo con la expedición para poder celebrar el ascenso azul con sus dos hijos, Luis y Javier, este último otro gran futbolero que "cada dos por tres coge un avión para poder ver los partidos de su hermano" "Ya le he dicho a mi marido que si subimos hacemos la maleta y para Oviedo. Eso no nos lo perderíamos por nada del mundo. Estamos encantados", coinciden los padres del azul de moda.