"Me encantaría grabar el ‘Volvimos’ con Melendi"

Puede que Javi Robles sea el cantante más querido del oviedismo después de Melendi. Navarro, aficionado de Osasuna, decidió crear una canción sobre el Real Oviedo, "Vamos Real Oviedo", por su amistad con varios hinchas carbayones. El resto es historia: miles de visualizaciones en internet en la que ya es uno de los cantos más queridos por el oviedismo. Robles tiene familia en Gijón y viene mucho por el Principado. Ha cantado en el Tartiere delante de miles de personas y ha decidido donar todos los beneficios del tema a la Fundación del Real Oviedo. Ahora estará atento a la final de Barcelona y seguirá echándose a dormir intentando revivir uno de sus sueños: crear con Melendi el nuevo himno azul.

–Se ha convertido en un oviedista más. ¿Cómo ve la final del domingo?

–Lo veo muy favorito para el ascenso. Me da la impresión de que siendo sexto se ha hecho fuerte y está dando la sensación de que es el mejor de todo el play-off.

–¿Va a viajar?

–Fui a Ipurúa y al Tartiere cuando jugamos contra el Eibar. No sé si podré ir a Barcelona porque el club tiene muchos compromisos. No quiero subirme al carro y dejar gente fuera. Si queda algo libre, veré.

–¿Se imaginaba que el Oviedo estaría en la posición de privilegio en la que está ahora cuando escribió la canción?

–No me voy a poner ninguna medalla, pero hace meses dije que las vibras que me daba el Oviedo por aquel entonces me las dio el Osasuna en 2016. Veníamos de casi desaparecer y al año siguiente nos metimos sextos en el play-off en el Tartiere. Parecía que siempre que teníamos que dar un golpe encima de la mesa teníamos algún problema. Pero superaron aquello y serían fuertes. Me recuerda a aquello.

–Tras conocer lo que es el Oviedo, ¿qué le parece la afición que tanto le quiere?

–Es una locura. Lo del Tartiere el día del Eibar me pareció de las cosas más fuertes que he visto. Es cierto que el recibimiento del día del Espanyol fue espectacular, pero el tema de seguridad y tal le quitó un poco de vibra. Me impactó mucho.

–¿Qué sintió al actuar en el Tartiere frente a tanta gente?

–Pasas muchos nervios, pero no esperaba que la gente cantase mi canción y entonces me hice uno con el público.

–Creo que contó con las voces de la afición para grabar el tema.

–Fueron cientos. Algo muy bonito que espero que le de muchos beneficios a la Fundación.

–Melendi cantó su himno el pasado domingo. ¿Le gustaría escribir junto a él el ‘Vilvimos’?

–Rotundamente sí. Melendi es el rey. Es el estandarte del Oviedo. Tiene un aura mágica, especialmente por el contexto que vivía el club por aquel entonces. Lo del otro día fue algo que ponía los pelos de punta.

