Canteli, sobre los árbitros: "Si no nos hacen daño, estaremos en Primera"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ya está preparado para la final del domingo. El Real Oviedo se juega el ascenso a Primera División en Cornellá y el primer edil de la capital asturiana quiso tener unas palabras de apoyo hacia el equipo azul. Sin embargo, las declaraciones causaron cierto revuelo porque Canteli decidió hablar sobre los árbitros, que tanto protagonismo han tenido esta temporada entre los seguidores azules. "Los de Oviedo nos ponemos todos azules esta semana. Espero un resultado bueno si los árbitros no nos hacen daño, que ya nos lo hicieron con el Espanyol, robándonos el partido, y anulándonos el segundo gol el otro día, un fuera de juego por un dedo… Es algo inconcebible", dijo Canteli, haciendo referencia al partido de vuelta del Oviedo en Cornellá (2-1), con el gol anulado a Calvo. "Si los árbitros no nos hacen daño, estoy convencido de que estaremos en Primera División", afirmó el primer edil carbayón, que no podrá asistir al partido por temas laborales. "No puedo ir a Barcelona porque tengo aquí a la Filarmónica de Viena, pero irá la concejala de Deportes", lamentó el Alcalde, que no tiene pensado organizar ningún evento para seguir el partido en la capital por tema de derechos con LaLiga, por lo que previsiblemente no habrá ninguna pantalla gigante por la ciudad.

