Carrión mantiene el guion: “Es imposible que este equipo vaya con la mentalidad de defender”

La semana y los tocados. “He estado ocupado, pero acostumbrados en play-off a dos partidos a la semana, esta ha pasado lenta, pero nos ha venido bien para recuperar a la gente. Tenemos gente cuidándola. Santi y Paulino están apurando para llegar. No sé si podrá jugar Santi. Tiene la ilusión por las nubes y eso vale más que cualquier dolor y lo va a intentar. A David (Costas) lo recuperamos para el domingo. Entrará en la lista”.

La evolución. “Hemos ido poco a poco, como toda la temporada, qué hacer contra cada rival. Queda el último paso, analizamos el partido previo pero ellos cambiarán. Ojalá sigamos siendo un equipo serio”.

La seguridad atrás. “Es importante no encajar pero más el cómo, sin encerrarnos atrás. La segunda parte, incluso después del gol, seguimos buscando la portería rival. Es imposible que este equipo vaya con una mentalidad de defender. El objetivo es tratar de ser mejores que ellos. Que eso nos lleve a un buen partido y la consecuencia es lo demás. Es como si no existiera el partido de ida, que en la segunda parte fuimos un poco mejores. Hay que centrarse solo en este partido”.

El choque de Liga. “No tenían a Gragera y sin él cambia. Les pudimos jugar por dentro, aquí en el Tartiere presionaron bien. Hay que pensar qué pueden hacer ellos y tratar de hacer el mejor partido posible”.

El guion. “No tenemos que esperar a ver qué pasa, sino a ser mejores que ellos. Estoy convencido de que lo vamos a hacer, me apuesto un brazo. Siempre les digo: en la vida el que arriesga todo acaba triunfando, también el que más se cae. Nos hemos caído bastantes veces, o también, pero vamos a ir a arriesgar. Ellos, conociendo al míster, saldrán desde el minuto 1 a por nosotros. Y nosotros a por ellos. Será interesante, será un partido abierto, seguro. Estoy pensando qué es lo mejor. Puede haber cambios”.

Borja. “Creo que llegará bien. Le estamos cuidando, pero entrena normal, está disponible”.

La banda derecha. “Tengo una idea, quiero verlo bien en estos entrenos”.

El ambiente. “Es imposible abstraerse de todo. No creo que sea tan buen abstraerse pero hay que ser humildes. Ha costado mucho llegar hasta aquí. Costará hacer un buen partido allí”.

Alemao. “Está haciendo buen trabajo. Borja, Masca y Millán, también. Tenemos unos delanteros que hacen buen trabajo y estoy contento con todos”.

Partido emocional. “Es un partido diferente. Hemos dado muestras de fortaleza mental… No tengo dudas que será un equipo fuerte. Ojalá sea con una victoria allí. El partido del otro día, desde el 1-0, seguimos atacando y encontramos el segundo, aunque fue anulado. Es la línea a seguir. Habrá situaciones emocionales altas”.

Hacer historia. “Ascender significaría algo muy bonito porque me he empapado de lo que significa esto. El otro día la gente lloraba en el campo. Es un trabajo conjunto de todo el mundo. Estaremos juntos. Ojalá hagamos feliz a mucha gente”.

La previa. “Intento hacer lo que yo de jugador me iba mejor. Sabes lo que hay alrededor y me centraba en ser mejor que el rival. Es lo que hablamos todo el año”.

Los centrales. “Todos colaboran en defender, los del medio, los que orientan la presión. El otro día hicimos un dos contra dos y lo solventamos bien por el alto nivel de los centrales. Presionando, robando”.

La forma de jugar. “Hemos tratado de ser siempre lo mismo. En Eibar, en la última jornada, no tenían nada que perder y nosotros nos enfrentamos a golpes. Somos un buen equipo y podemos hacerlo. Los otros partidos han sido de play-off. Hemos atacado siempre. Será más abierto que aquí, Nos adaptaremos siendo valientes”.

¿Partido roto? “Puede ser un ida y vuelta a ellos no les importa. Lo trabajan bien. Tenemos que estar adaptados. tratar de ver cómo hacer daño si esa situación llega. Siendo o

Una victoria especial y la derrota dolorosa. “El día qu dije “nos vamos a meter” lo tengo claro: el del Valladolid en casa. Ahí vi que éramos capaces de meternos. En esa derrota, aunque era lejos, supe que podíamos hacerlo y la derrota más dura… No sé. Cuando hemos caído nos hemos levantado. No te sé recordar ahora, las he borrado”.

¿De qué se ríe? “(risas) Yo trato de ser feliz. Y quiero que mi equipo sea alegre y feliz. Por qué llorar si uno puede ser feliz”.