Los doce capitanes de la cantera del Oviedo lo tienen claro: «Ha llegado el momento de ver a nuestro equipo en Primera»

Aunque a menor escala, todos ellos, los doce, saben lo que significa representar a un club como el Real Oviedo. Lo hacen además, con una responsabilidad extra, la que les impone el brazalete que lucen en su brazo. Acuden todos ellos con esa prenda simbólica y el uniforme del Real Oviedo. Son optimistas, eso va con la edad, muchos creen incluso que el Oviedo también ganará en Cornellá. Todos ellos, además, tienen un punto en común: nunca han visto al Real Oviedo en la máxima categoría. "Ha llegado el momento de ver a nuestro equipo en Primera", coinciden los capitanes de todos los equipos de las categorías inferiores del Oviedo, desde el prebenjamín al juvenil de División de Honor.

Capitanes del Real Oviedo / Irma Collín

Acuden a la cita con LA NUEVA ESPAÑA los siguientes representantes: Javier Torío Alonso (prebenjamín A), Mateo Menéndez Lorences (benjamín B), Iván Pravia Vega (benjamín A), Álvaro Sánchez Galán (alevín B), Álvaro Menéndez Agudín (alevín A), Javi González Cruz (infantil B), Diego Romero Gala y Pelayo Rodríguez Suárez (infantil A), Álvaro Abril Argüelles (cadete B), Pablo Madera Fernández (cadete A), Hugo Álvarez Palacio (juvenil B), Marcos Lopes Marqués (juvenil A).

Todos ellos han disfrutado de la temporada de los de Carrión, de esa escalada desde los últimos puestos al actual play-off que supone ahora una oportunidad única para regresar a la élite. De ver por fin al Oviedo donde muchos de sus padres y familiares les contaron que estuvo una buena parte de su historia.

Y con el optimismo propio de la edad, muestran sus vaticinios sobre lo que sucederá el domingo. Se perciben principalmente dos corrientes: los que auguran un nuevo triunfo y los que, con los pies en el suelo, creen que habrá que sufrir hasta el minuto 90. Pero todos creen en este Oviedo de Carrión.

El primero en intervenir es Javi Torío, banda derecha del prebenjamín B que elige a Viti Rozada como su referencia entre los mayores: ambos comparten zona del campo, aunque en su caso es una pista de fútbol sala. "Estoy un poco tenso hasta que llegue el partido, pero creo que vamos a ganar 0-2", dice convencido. Mateo Menéndez, cierre del benjamín, coincide en el pronóstico, ese 0-2 que decía Javi, y se atreve con los goleadores: Alemão y Bastón. "Ganaremos porque ellos se pondrán más nerviosos", se justifica, antes de elegir a Leo Román como su futbolista favorito, “aunque yo no sea portero”.

Iván Pravia, zurdito del benjamín, que la rompe en la banda (31 goles esta temporada) se fija en el juego de Masca y apuesta por 0-1 "con gol de Alemão". No es el único que ve goles del brasileño. Álvaro Menéndez Agudín, medio del alevín A, repite resultado y anotador. "No le tengo miedo al Espanyol", dice. Aunque en su caso, el futbolista que más sigue es Borja Sánchez. Y hay otro más que se suma al vaticinio: Álvaro Sánchez, medio centro del alevín B, que acabó la temporada con éxito en el primer puesto de la tabla. "El que más me gusta de la primera plantilla es Colombatto porque hace todas las cosas bien", señala el joven futbolista.

Más voces optimistas se suman. Pablo Madera, media punta del cadete A y que elige a Santi Cazorla sin dudar un instante como su jugador más venerado, ve un 0-2 con todo tipo de detalles. "Marcarán Borja Bastón y Dani Calvo de cabeza en un córner", señala ante la aprobación de los presentes. Hugo Álvarez, lateral izquierdo del juvenil de Liga Nacional, no se olvida de su ídolo, David Costas, aunque esté lesionado y también se suma al 0-2, con tantos de Luengo y Alemão. Queda otro que pronostica triunfo, Javi González, lateral derecho del infantil B que admira a Seoane: "Ganaremos 0-1 con un gol de Masca".

Y está, en realidad como todo el oviedismo, los que auguran sufrimiento hasta el último segundo. Nadie dijo que fuera sencillo. Diego Romero y Pelayo Rodríguez, capitanes del infantil A, coinciden con el 0-0 con el que cree que se cerrará el año mágico. El primer admira a Cazorla y ve a Leo Román como jugador decisivo el domingo. El segundo es fan de Luengo y ve clave el desempeño de la defensa.

Álvaro Abril, cree que se ascenderá "sufriendo un poco". Él, que actúa como medio centro, ve a Colombatto como figura del encuentro: "Es un partido para él". Cierra la ronda de pronósticos el más veterano, un Marcos Lopes que este año ha brillado con un División de Honor que hizo historia en la Copa. El choque del domingo tiene un sabor a venganza para él, ya que fue precisamente el Espanyol el que apeó a los azules de la final en el Tartiere. "Por lo menos les marqué un gol…", indica, antes de su original visión del choque: 0-0, esa parte no es tan sorprendente, y papel decisivo de Carlos Pomares. "Es el mejor, junto a Colombatto", cierra el zaguero azul.

