Manolo González,técnico del Espanyol, advierte al Oviedo: «Vamos a subir a Primera; estoy convencido»

El entrenador del Espanyol, Manolo González, recordó de cara a la vuelta de la final ante el Oviedo que «ganando» el equipo estará «en Primera» e insistió en que el vestuario está «capacitado para hacerlo». El preparador consideró que «los futbolistas correrán y apretarán, no hace falta decir nada. Tenemos que atacar con orden e ir a por el partido». Manolo subrayó la importancia de «atacar con cabeza» pese a tener que «ir a por el partido» tras el 1-0 de la ida en El Tartiere. «No tenemos que remontar, tenemos que ganar», apuntó. «El Espanyol va a subir a Primera, estoy convencido. Si no ganamos, no merecemos estar en Primera y punto». Por otra parte, el entrenador espera a un Oviedo «listo» y que manejará «los tiempos de partido. Pueden salir fuertes de inicio, pero los ganaremos con fútbol».