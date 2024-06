La afición organiza un chárter para ir a Barcelona: "Ha sido una odisea"

"Esta hinchada está loca, loca por verte ganar". Eso reza uno de los cánticos característicos de la hinchada oviedista, a la que pertenecen Pablo Blanco y Carlos Marcos, dos amigos que decidieron tomar cartas en el asunto cuando se enteraron de que tenían entrada para ver al Oviedo mañana ante el Espanyol (18.30 horas) pero no disponían de vehículo para ir a Barcelona y decidieron alquilar un chárter.

Se enteraron de que mucha gente estaba en la misma situación que ellos, así que se les encendió la bombilla. "¿Y si alquilamos un avión para todos?". Su amistad con Santi Cazorla hizo posibles las cosas y en cuestión de horas tenían el teléfono echando humo con constantes llamadas de las compañías aéreas para ofrecerse para la ocasión.

No tardaron mucho en reclutar a los sesenta y seis pasajeros que ocuparán el chárter con destino a la cuidad condal para ver la última final del Oviedo en la que podrían ascender a Primera División. Eso sí, la broma no sale barata. Cada pasajero tendrá que pagar 650 euros por el vuelo de ida y vuelta. "Al principio nos salía por mil euros y había gente que estaba dispuesto a pagarlo. Lo de esta afición es una locura", dice Blanco.

Pero en el precio no solo van los vuelos. También incluye el desplazamiento de los seguidores azules hasta el estadio de Cornellá, donde se jugará el importante partido. "Eso es un plus, claro", dice el organizador, que quiere recalcar que este plan es "sin ánimo de lucro". "Nosotros lo montamos por amor a los colores, no para nada más", asegura.

Días de incansable trabajo para recabar todos los datos de los viajeros, el dinero... "Una auténtica odisea". "Todavía hay gente que sigue llamándonos, pero nosotros poco más podemos hacer porque el vuelo cuesta cerca de los 60.000 euros", expresa Blanco, que espera regresar a tiempo para la celebración en la capital asturiana.

"Salimos el mismo día del partido por la mañana y llegamos allí para el recibimiento y la previa. Luego, nada más terminar el partido, esperemos que podamos despegar sin problemas para estar aquí a tiempo para ir a la plaza América a celebrar. Pasaremos las horas justas para ver el partido, animar, y volver", cuenta Blanco, que quiere un Oviedo en Primera.

