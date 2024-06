"Siento el ‘Volveremos’ muy dentro", dice Nacho Rodríguez, el gaitero que cantó emocionado en el Tartiere

La mayoría de gente se hace viral sin darse cuenta. Fue lo que le pasó a Nacho Rodríguez, gaitero de la banda "Ciudad de Oviedo". Su imagen dio la vuelta al mundo cuando, mientras Melendi cantaba el "Volveremos" el pasado domingo en el Tartiere, se arrancó emocionado a cantar junto al resto de aficionados.

Nacho Rodríguez, cantando mientras Melendi interpretaba el «Volveremos» el pasado domingo en el Tartiere. | LaLiga / Joaquín A. Cuesta

Rodríguez, psicólogo clínico de profesión y gaitero de vocación, lleva 25 años dentro de la organización gaitera de la capital. Comenzó en 1999, cuando se fundó la banda de gaitas "Vetusta" y desde entonces, sigue "disfrutando y tocando por todo el mundo", dice el gaitero. Comenzó gracias a su padre, minero prejubilado que decidió emplear su tiempo libre en aprender el noble arte de la gaita, afición que le inculcó a su hijo desde bien pequeño, a la par que su pasión por el Real Oviedo.

"Él me metió el gusanillo. Fue él quien me llevó al campo por primera vez en 1989 y me hizo socio. Desde el momento en el que pisé el viejo Tartiere sentí una conexión muy fuerte con el club", asegura.

Ahora, Rodríguez ha cumplido su sueño de saltar al césped del Tartiere, aunque a él le hubiese gustado hacerlo como jugador, "porque iba para ello", pero finalmente fue con su gaita. "No hay palabras para describir lo que sentí. Se juntó mi pasión por la gaita, por el Oviedo, por el fútbol. Estar allí al lado de Melendi fue algo impresionante. El "Volveremos" es un himno que me encanta. A veces en casa la pongo en el karaoke. La siento muy dentro", indica el gaitero, al que no le importó que todo el mundo le viese cantar emocionado el pasado domingo. "No podíamos perder las formas, pero si podía sumar cantando, sentí que lo debía de hacer. Ya que me sacasen en la tele fue anecdótico porque no me lo esperaba. Al rato me empezó a sonar el teléfono diciéndome que me habían visto. Gente que hacía mucho que no me veía y se alegró mucho por mí. Mi sobrino, que estaba en el campo, me vio en las pantallas y se sintió muy emocionado", celebra.

Ahora, ya no podrá ver la última final desde el campo, aunque lo hará en casa tranquilo, "porque en un bar me pongo muy nervioso". "El otro día, tras el partido, bajé a casa corriendo y lo celebré con mis amigos. Con mesura, porque no podíamos tirar las campanas al vuelo. El 2-0 hubiese sido ideal, pero nuestro destino es sufrir y así será mañana también", expresa el gaitero, que no se atreve con un resultado para Cornellá "porque nunca acierto". "No soy mucho de resultados, pero creo que vamos a ganar, y si puede ser en el último minuto con gol de Cazorla, sería el colofón", expresa.

Rodríguez, al igual que seguro muchos ovetenses han hecho, ya ha cogido días en su clínica para poder celebrar en caso de ascenso por las calles de Oviedo. "Serán unos días de fiesta que no me quiero perder", predice. A ver si se cumple.

