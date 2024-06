"El ascenso es algo particular para cada uno; es inolvidable, para toda la vida"

Palabras mayores. Tomás González Rivera (Madrid, 1963) es uno de esos futbolistas que no olvidan los buenos aficionados. De los que marcan la diferencia. Llegó al Oviedo procedente del filial del Atlético de Madrid y se convirtió en la brújula del equipo azul y en uno de los grandes protagonistas del ascenso. Su debut en Primera no pasó inadvertido y de Oviedo salió con destino al Valencia, donde jugó cinco temporadas.

–¿Qué le diría a los jugadores sobre lo que les espera si ascienden a Primera?

–Yo no les diría nada, que lo vivan según vaya sucediendo. Son unas sensaciones, unas emociones que tienes que vivirlas en ese momento. Es algo inolvidable, para toda la vida, para cada uno es particular, hay que vivirlo como llega, sobre la marcha. Nosotros nos encontramos a la gente cuando llegamos al aeropuerto y dices "no puede ser". Tres horas y pico para llegar del aeropuerto a Oviedo, nos desviaron y fuimos por el carril contrario. Gente, gente y más gente. No cabía más. No tiene nombre. Si lo consigues, es el mejor momento de tu vida.

–¿Para usted lo es?

–El gol que le marqué al Sporting (después de subir, ya en Primera, marcó al Sporting el gol de la victoria del Oviedo en el regreso del derbi a Primera) y el ascenso son dos momentos inolvidables, pensándolo ahora todavía me emociono. Subir es algo que se queda para la historia.

–¿Cómo ve al equipo?

–Con personalidad, con ganas de triunfar, fuerte y que sabe lo que quiere hacer. Tiene identidad. Los que están en el banquillo cuando entran al campo aportan y mejoran al equipo. Eso es importante.

–¿Se siente identificado con algún jugador de la plantilla?

–La gente me quiere comparar con Colombatto, pero le queda mucho para ser Tomás. Empezó siendo superior, pero se ha ido normalizando. Tenemos estilos diferentes. Sí que nos podemos parecer en que nos comprometemos en el campo, queremos tener el balón y no nos escondemos.

–¿Ha cambiado mucho el fútbol?

–Ha cambiado bastante, ha hecho mucho daño el VAR. Antes tenía más importancia la picaresca, la veteranía, ahora todo está controlado por la televisión. No me gusta. Además, ahora todos los equipos quieren jugar el balón y no siempre se puede. No debe ser una obligación. Antes lo hacías si podías y si no, pues no. Son riesgos que si se pueden evitar se evitan.

–¿Cómo era el grupo que formaron durante la temporada en la que ascendieron?

–Lo que generó que formáramos ese grupo es que éramos jóvenes, con ilusión, felices, trabajábamos para estar adelante en la clasificación, pero sin presión por subir. Estuve cuatro años y nunca me dijeron que tenía que subir, así sigues haciendo tu trabajo.

–Usted es de Madrid y tras cuatro temporadas en Oviedo se marchó al Valencia. ¿Tenía previsto volver?

–Me fui casado con una ovetense. Si el clima de Oviedo te gusta, aquí vas a vivir bien. Cuando estaba en Valencia, podía haberme quedado, pero la idea siempre fue la de volver a Asturias. Nos gustaba. Aquí tengo la familia, las amistades, me gusta el sistema de vida que hay aquí. Es un lujo la calidad de vida que tenemos.

–¿Mantiene contacto con la gente del ascenso?

–Tenemos contacto diario a través del grupo de WhatsApp, nos saludamos, nos ha unido mucho más. Verlos los ves de vez en cuando, Chus Hevia, que es el número uno, nos junta a veces para comer. Hace poco vinieron Eizmendi y Julià y quedamos.

–¿Qué le parece el entrenador, Luis Carrión?

–Me gusta su personalidad. Ha tenido claro lo que quería, ha conseguido convencerlos de que saben jugar al fútbol. La prueba es que están jugando por subir a Primera División.

–¿Cómo era Vicente Miera?

–Nos aportó seriedad, nos enseñó lo que era jugar al fútbol. Lo que es ganar, perder y empatar y que, sobre eso, hay que trabajar. Era alguien serio que nos llevó a ser más serios nosotros, era exigente y profesional. Fue importante para Carlos, todos entramos por el carril. Para mí Carlos está entre los cinco mejores delanteros de España de siempre, sin ninguna duda.

