EN DIRECTO: El Real Oviedo busca de regresar a Primera División 23 años después

Todo listo para el partido

Carrión promete un equipo ofensivo y las dudas se centran en la derecha, con Dubasin como posible novedad en el once

Juega el Oviedo contra el Espanyol y se enfrenta el club cara a cara a los fantasmas de su pasado más reciente. Como si no fuera solo Braithwaite la amenaza, como si junto al danés se alineara toda la lista de desgracias que han asolado al club carbayón desde 2001, en su último paseo por la élite. No. Definitivamente no es un partido más.