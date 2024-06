Luis Carrión aclara su futuro tras la derrota del Real Oviedo: "Mañana me sentaré con el club"

El Real Oviedo jugará otro año en Segunda División. Los azules perdieron ante el Espanyol y Luis Carrión, técnico azul, analizó la derrota tras el partido y habló sobre su futuro dentro del club.

La derrota que deja a los azules fuera. "Poco se puede decir hoy. Estamos tristes igual que toda nuestra gente. Trataremos de pasar el duelo juntos y de levantarnos juntos. Analizar el partido hoy es complicado. En la primera parte estamos demasiado cohibidos. Nos han tirado varios córners y se nos ha ido ahí parte de la eliminatoria. En la segunda hemos estado mejor pero no ha podido ser. Todo el mundo se tiene que sentir orgulloso de lo que ha hecho el Real Oviedo".

Levantar la cabeza tras el partido. "El vestuario está jodido porque es una oportunidad que se escapa. Habíamos hecho las cosas muy bien y en esa primera parte no tanto. Tenemos la cabeza gacha, pero trataremos de llorar todo hoy y mañana nos levantaremos. Hemos querido acabar las acciones muy rápido sin buscar los espacios. Levantaremos la cabeza seguro".

Su futuro. "Estoy muy agradecido a todo el apoyo. He leído muchas cosas que no son verdad y me he callado por el bien del equipo. Mañana o pasado me sentaré con ellos y veré el proyecto".

El análisis. "Estando mal la primera parte te ves con 1-0 y te da tiempo a corregir cosas al descanso. Con el 2-0 se les abre el partido. Estábamos mal, agobiados, nos quitábamos el balón de encima... Quería llegar al descanso y ajustar cosas. En la segunda parte hemos hecho mejor las cosas".

El futuro del club. "Es difícil analizar todo porque estamos jodidos. Mañana lo veremos con perspectiva. Soy una persona ganadora y no estoy conforme. Conociendo a Jesús y al Grupo Pachuca no van a parar hasta conseguirlo. Tendremos que levantarnos rápido".

El Real Oviedo. "Creo que hemos visto un equipo ganador. A ratos más, a ratos menos, pero ganadores. Hemos intentado cambiar la mentalidad de todo el mundo y hacer creer que el Oviedo es un equipo grande. Esto no tiene que afectar en nuestro pensamiento. Tenemos que sentir que el Oviedo está preparado para ascender a Primera División".