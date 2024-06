Nadie se lo quiso perder, numerosos rostros conocidos acudieron al partido en Cornellá

Todo el que pudo ir, fue. Nadie se lo quiso perder. El ambiente azul en Cornellá fue de aúpa. También de vips. Numerosos rostros conocidos, de Asturias y de fuera de la región, siguieron en directo el Espanyol-Oviedo. Desde mediodía, la plaza de la Sardana fue un festival azul. Varios directivos del club carbayón se acercaron a comprobar el ambiente, con cánticos y bengalas. Carlos Muñoz, exjugador azul y ahora embajador de la entidad, fue el más buscado, foto va, foto viene, sobre todo por los hinchas más veteranos.

Josep Pedrerol se hace fotos con los aficionados. / Marcos León

No estuvo solo. Varios exjugadores se pasaron por la improvisada ‘fan zone’ como un aficionado más. Estaba, por ejemplo, el exmeta Esteban, acompañado de su hijo Mario. Polo rosa, se dio un baño de masas. "Pase lo que pase, siempre Oviedo", aseguró. También estuvo Mossa, equipado con la camiseta del Oviedo, en un aparte con varios amigos. El exlateral azul se desplazó en coche y tenía previsto regresar a la capital del Principado por carretera cuando finalizase el encuentro.

Agustín Iglesias Caunedo y Esteban. / Marcos León

Además de exjugadores, también hubo muchos rostros de otros ámbitos. Agustín Iglesias Caunedo, exalcalde de Oviedo y gran oviedista, acudió a Barcelona y le dio un buen abrazo a Esteban, con el que mantuvo una gran relación durante la segunda etapa del portero en el club. Conchita Méndez, edil de Deportes del Ayuntamiento, fue la representación municipal del Consistorio. También estuvo José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, de aquí para allá en la previa; así como el empresario Pedro Luis González.

Carlos Muñoz, Manuel Paredes, Conchita Menéndez y María Suárez, con dos patrocinadores del club azul, en la previa del partido. / Marcos León

Pero no solo había asturianos. El periodista Josep Pedrerol fue una de las atracciones de la previa del encuentro y se hartó a firmar autógrafos y hacerse fotos antes de entrar al estadio. Dentro, en el palco, todo eran rostros conocidos, con todos los directivos del Oviedo desplazados, además de primeras espadas de Pachuca, como Pedro Cedillo o Armando Martínez, este último presidente del Pachuca y hermano de Jesús Martínez. Por parte del Principado acudió Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y reconocido oviedista. Cerca de ellos se ubicaron el entrenador Vicente Moreno y el campeón del mundo Joan Capdevila. Jesús Martínez y Martín Peláez llegaron a la zona de autoridades con el tiempo justo, a las 18.28, con la tensión a flor de piel. Los que no se dejaron ver por Cornellá fueron Arturo Elías y Carlos Slim, que tenían previsto viajar a ver el partido, aunque el club no confirmó si finalmente habían asistido.

Suscríbete para seguir leyendo