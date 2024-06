"Gracias por hacernos disfrutar", decenas de hinchas azules reciben en el aeropuerto al equipo

"Gracias, nos habéis hecho disfrutar muchísimo". Así fue recibida la expedición del Real Oviedo en el Aeropuerto de Asturias pasada la 1.30 de la madrugada: con muchos aplausos, alguna lágrima y gritos de ánimo a Carrión y Cazorla. Decenas de seguidores azules quisieron agradecer a los suyos lo que han hecho esta temporada.

EN IMÁGENES: Así fue el recibimiento de la afición al Real Oviedo en el aeropuerto de Asturias /

Aunque la herida estaba todavía reciente tras la derrota por 2-0 en el campo del Espanyol, la afición del Oviedo se sobrepuso y enseguida tiró de optimismo. El palo ha sido duro, pero los aficionados que se animaron a ir a recibir al equipo hasta el Aeropuerto de Asturias consideran que ha sido el primer paso antes de poder, el año que viene, tocar la gloria de ascender a Primera División.

Los primeros en llegar fueron Nicolás Díaz y Rocío García, de La Fresneda, que tres horas antes del aterrizaje ya estaban en el aeródromo para arropar a su equipo. "Ha sido una temporada que la hemos disfrutado muchísimo. El ascenso hubiese sido la guinda, pero no hay que olvidar todo lo que hemos logrado", aseguraban ambos, que están convencidos de que "el año que viene será el bueno". "Venir aquí fue un impulso, acabó el partido y no lo pensamos, hay que estar aquí para animarles tras la derrota", señalaban. "Nosotros somos de Muros del Nalón, pero aunque estuviésemos en Madrid vendríamos a verles. Hay que estar en las buenas y en las malas", decían Lucia Vil, Juan José Fernández y Elena Martínez, que ya estuvieron en el aeropuerto el día que el Oviedo consiguió el ascenso ante el Cádiz. "Hoy (por ayer) no ha sido nuestro mejor día, pero lo luchamos hasta el final. Estamos muy orgullosos de nuestros jugadores, lo han peleado", apuntaron. El año que viene esperan no tener que pasar por play-off y que el ascenso sea por la vía rápida: "Que sea por ascenso directo, sin sufrir". Marina Álvarez era una de las que más llamó la atención, ya que decidió ir al Aeropuerto de Asturias con su bandera del Oviedo. "Vivimos en Soto del Barco y decidimos venir a verles. No hay colegio y se puede trasnochar", señalan Jennifer Fernández y Julián González, tíos de Marina, que creen que los últimos cinco minutos de la primera parte fueron la clave de la derrota azul. Desde Las Vegas (Corvera) llegaron Aitor Nevada y Cristina Bollardo, que tiraron para el aeropuerto "porque no había quién le aguantase en casa". "Han jugado bien, los dos goles no fueron culpa de ellos. Fue una pena el penalti no pitado a Bastón, ahí se nos fue el ascenso", sentencia el matrimonio, que solo pedían "que la final no fuese un derbi, porque si no nos hubiese dado algo". Y el año que viene, más.